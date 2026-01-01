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Лаура Пицхелаури
Лаура Пицхелаури Laura Lauri
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Лаура Пицхелаури

Laura Lauri

Дата рождения
11 августа 1982 День рождения через 1 дн. (11 августа)
Возраст
43 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Место рождения
Ленинград (Санкт-Петербург), СССР (Россия)
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Романтическая актриса
В каком театре играет

Биография Лауры Пицхелаури

Родилась 11 августа 1982 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).

Популярные фильмы

Бедные люди 7.6
Бедные люди (2016)
Гадкие лебеди 6.9
Гадкие лебеди (2006)
Чиновница 6.7
Чиновница (2021)

Фильмография Лауры Пицхелаури

Гремучая смесь
боевик 2026, Россия
Неземная
фэнтези 2025, Россия
Земное притяжение 6
Земное притяжение
детектив, мини-сериал 2021, Россия
Чиновница 6.7
Чиновница
драма 2021, Россия
Личность не установлена 5.5
Личность не установлена
драма, криминал, детектив 2017, Россия
Бедные люди 7.6
Бедные люди
комедия 2016, Россия
Поцелуй бабочки 5.4
Поцелуй бабочки Potseluy babochki
боевик, мелодрама 2006, Россия
Гадкие лебеди 6.9
Гадкие лебеди Gadkie lebedi
драма, триллер 2006, Россия / Франция
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Другие проекты Лауры Пицхелаури
Театральный роман
16+

Театральный роман

Билеты
Горький. Любовь
18+

Горький. Любовь

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