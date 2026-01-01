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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Лаура Пицхелаури
Laura Lauri
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Персоны
Лаура Пицхелаури
Лаура Пицхелаури
Laura Lauri
Дата рождения
11 августа 1982
День рождения через 1 дн. (11 августа)
Возраст
43 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Место рождения
Ленинград (Санкт-Петербург), СССР (Россия)
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Романтическая актриса
В каком театре играет
Театр им. Ленсовета
Театр Наций
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Биография Лауры Пицхелаури
Родилась 11 августа 1982 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Популярные фильмы
7.6
Бедные люди
(2016)
6.9
Гадкие лебеди
(2006)
6.7
Чиновница
(2021)
Фильмография Лауры Пицхелаури
Гремучая смесь
боевик
2026, Россия
Неземная
фэнтези
2025, Россия
6
Земное притяжение
детектив, мини-сериал
2021, Россия
6.7
Чиновница
драма
2021, Россия
5.5
Личность не установлена
драма, криминал, детектив
2017, Россия
7.6
Бедные люди
комедия
2016, Россия
5.4
Поцелуй бабочки
Potseluy babochki
боевик, мелодрама
2006, Россия
6.9
Гадкие лебеди
Gadkie lebedi
драма, триллер
2006, Россия / Франция
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Другие проекты Лауры Пицхелаури
16+
Театральный роман
Билеты
18+
Горький. Любовь
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