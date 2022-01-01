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Леший 2, 2009

2009 / Россия
6.2 Оцените
10 голосов
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О фильме

Счастливому семейству Никитиных, ожидающих первенца, объявлена настоящая война… Ни Света, ни Алексей не в состоянии оборвать череду необъяснимых происшествий — взрыв самолета, похищение сестры Алексея, отравление лошадей. Под подозрение милиции падает каждый, кто когда-либо бывал в усадьбе или работал у его радушной хозяйки. Ничего не проясняет и письмо, подброшенное Алексею — похититель не требует выкуп за Катю. На ее поиски сначала отравляется Никитин старший, днем позже Света и Карпыч… Все трое пропадают в лесу…

6.2 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2009
Возраст 12+
Режиссер
Александр Копейкин
В ролях
Александр Дьяченко
Сергей Чонишвили
Сергей Чонишвили
Леонид Громов
Леонид Громов
Анна Дубровская
Людмила Артемьева
Людмила Артемьева
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Леший 2 1 постер
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