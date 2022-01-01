Дачный романс, 2014

Люди встречаются, люди влюбляются, женятся… и довольно часто разводятся, когда на смену былой романтике приходит семейная рутина. Так случилось с героями фильма, супругами Анной и Борисом. После развода мужчина собирается на дачу, чтобы забрать свои вещи, но предстоящий визит вряд ли будет приятным – помимо Анны, в доме теперь живет ее новый кавалер. Чтобы не выглядеть в глазах бывшей жены одиночкой, Борис уговаривает случайную знакомую изобразить его спутницу. Девушка соглашается на эту авантюру, и на дачу они приезжают вдвоем. К удивлению бывших супругов, их чувства друг к другу оказываются не совсем угасшими…