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Дачный романс, 2014

2014 / Россия
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Причины посмотреть Факты О фильме

Люди встречаются, люди влюбляются, женятся… и довольно часто разводятся, когда на смену былой романтике приходит семейная рутина. Так случилось с героями фильма, супругами Анной и Борисом. После развода мужчина собирается на дачу, чтобы забрать свои вещи, но предстоящий визит вряд ли будет приятным – помимо Анны, в доме теперь живет ее новый кавалер. Чтобы не выглядеть в глазах бывшей жены одиночкой, Борис уговаривает случайную знакомую изобразить его спутницу. Девушка соглашается на эту авантюру, и на дачу они приезжают вдвоем. К удивлению бывших супругов, их чувства друг к другу оказываются не совсем угасшими…

  • Режиссером и сценаристом фильма стал Вадим Дубровицкий. Среди других его работ – фильмы и сериалы «Свадьба. Дело. Смерть» (2007), «Черта» (2014), «Женский детектив» (2016), «Залиния» (2019). 
  • Исполнители главных ролей Картина Разумовская и Константин Юшкевич в 2014 году появились вместе еще в одном проекте – криминальном сериале Владимира Мельника «Балабол». 
  • В 2016 году Анна Дубровская и Константин Юшкевич снова встретились на съемочной площадке мини-сериала Вадима Дубровицкого «Сценарий». 
  • Карина Разумовская и Владимир Капустин в 2015 году сыграли в историческом сериале Ильи Казанкова «Петля Нестерова».

Борис отправляется к бывшей жене Анне, чтобы забрать свои вещи. На даче, помимо бывшей жены, проживает ещё и её новый муж. Чтобы не чувствовать себя неловко, Борис по дороге за город знакомится с симпатичной девушкой и предлагает ей «сыграть» роль его любимой женщины. От такой наглости бывшего мужа у Анны шок, её обуревает ревность. И выясняется, что далеко не все чувства между бывшими супругами угасли.

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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2014
Возраст 16+
Режиссер
Вадим Дубровицкий
В ролях
Константин Юшкевич
Константин Юшкевич
Карина Разумовская
Карина Разумовская
Владимир Капустин
Владимир Капустин
Анна Дубровская
Анна Дубровская
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Дачный романс 1 постер
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