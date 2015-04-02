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Изображая жертву
Отзывы о фильме «Изображая жертву»
Изображая жертву
2006 / Россия
6.5
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Ножницы
2 апреля 2015, 12:51
"настоящие преступления превращаются в лихой стеб" - сильно... Забавная расчленуха...
2 апреля 2015, 12:51
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Mr Hell
2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм. 9 из 10. талантливый российский арт-хаус.
2 апреля 2015, 12:51
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0
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Adi
2 апреля 2015, 12:51
Пошла на имя режиссера. Не ожидала,что увижу что-то настолько приличное. Фильм очень достойный. Не думаю,что герой кого-то ненавидит. Ему все по-фигу. может об этом самом пофигизме и фильм. Эта деточка абсолютно бесчувственная,измучившая обеих своих женщин, равнодушно уничтожающая в общем-то единственоо близких людей как мух. Искалеченная папочкой психика,время или что-то еще...И Это не Гамлет, а скорее антиГамлет.
2 апреля 2015, 12:51
0
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mmm
2 апреля 2015, 12:51
Фильм очень клевый, давно уже после просмотра не возникало желания купить двд, а тут возникло. Игра актеров блестящая, удивительно крута даже Михалкова!!!
А главный герой не бесчувственный - он сверх чувственный. Он не изображает жертву, он изображает жизнь.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Galina Volkova
23 апреля 2018, 16:47
Оценка
Первый раз смотрела фильм после его выхода, впечатление было смазанное. И вот, посмотрела ещё раз. Это сильно, это здорово. Весь ужас послесовка и ужас настоящего вакуума, безвременья, тупика. Нет воздуха, чтобы дышать. Можно только изображать...жертву.
23 апреля 2018, 16:47
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А главный герой не бесчувственный - он сверх чувственный. Он не изображает жертву, он изображает жизнь.
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