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Изображая жертву Изображая жертву
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Изображая жертву 2006 / Россия
6.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о фильме «Изображая жертву»

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Ножницы 2 апреля 2015, 12:51
"настоящие преступления превращаются в лихой стеб" - сильно... Забавная расчленуха...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Mr Hell 2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм. 9 из 10. талантливый российский арт-хаус.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Adi 2 апреля 2015, 12:51
Пошла на имя режиссера. Не ожидала,что увижу что-то настолько приличное. Фильм очень достойный. Не думаю,что герой кого-то ненавидит. Ему все по-фигу. может об этом самом пофигизме и фильм. Эта деточка абсолютно бесчувственная,измучившая обеих своих женщин, равнодушно уничтожающая в общем-то единственоо близких людей как мух. Искалеченная папочкой психика,время или что-то еще...И Это не Гамлет, а скорее антиГамлет.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
mmm 2 апреля 2015, 12:51
Фильм очень клевый, давно уже после просмотра не возникало желания купить двд, а тут возникло. Игра актеров блестящая, удивительно крута даже Михалкова!!!

А главный герой не бесчувственный - он сверх чувственный. Он не изображает жертву, он изображает жизнь.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Galina Volkova 23 апреля 2018, 16:47
Оценка
Первый раз смотрела фильм после его выхода, впечатление было смазанное. И вот, посмотрела ещё раз. Это сильно, это здорово. Весь ужас послесовка и ужас настоящего вакуума, безвременья, тупика. Нет воздуха, чтобы дышать. Можно только изображать...жертву.
23 апреля 2018, 16:47 Ответить
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