В первой части фильма повествуется о женщине, которая находится в состоянии депрессии после смерти своего мужа. Постоянно испытывая страдание, она тем не менее не может избавиться от столкновений с другими людьми, которые кажутся не более психически здоровыми, чем она сама.
Вторая часть рассказывает о школьном учителе, который после сильного душевного расстройства приобретает привычку постоянно засыпать в самых неожиданных местах.
Фильм состоит из двух новелл. Героиня первой — женщина, недавно похоронившая своего мужа, находится в состоянии депрессии, иногда переходящей в агрессию. И все, с кем по мере развития сюжета сталкивается героиня, находятся в аналогичном состоянии нервного истощения. Герой следующей новеллы — школьный учитель, у которого в результате пережитых служебных и личных неприятностей появляется астенический синдром: засыпает в самых неподходящих ситуациях. Герой попадает в лечебницу для душевнобольных, где содержатся люди, ничуть не более безумные, чем те, кто живет на воле. Выйдя на свободу, он засыпает в метро. Пустой вагон увозит спящего в темный тоннель.
|1 февраля 1991
|Нидерланды
|1 декабря 1989
|СССР