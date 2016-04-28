В первой части фильма повествуется о женщине, которая находится в состоянии депрессии после смерти своего мужа. Постоянно испытывая страдание, она тем не менее не может избавиться от столкновений с другими людьми, которые кажутся не более психически здоровыми, чем она сама.

Вторая часть рассказывает о школьном учителе, который после сильного душевного расстройства приобретает привычку постоянно засыпать в самых неожиданных местах.