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Постер фильма Астенический синдром
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Киноафиша Фильмы Астенический синдром

Астенический синдром

Astenicheskiy sindrom 18+
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О фильме

В первой части фильма повествуется о женщине, которая находится в состоянии депрессии после смерти своего мужа. Постоянно испытывая страдание, она тем не менее не может избавиться от столкновений с другими людьми, которые кажутся не более психически здоровыми, чем она сама.

Вторая часть рассказывает о школьном учителе, который после сильного душевного расстройства приобретает привычку постоянно засыпать в самых неожиданных местах.

  • Давший название фильму астенический синдром – это психопатологическое расстройство, характеризующееся высокой утомляемостью и полным отсутствием возможности заниматься физическими или интеллектуальными нагрузками.
  • Фильм стал первой российской картиной, в которой открыто прозвучала нецензурная лексика. Муратова наотрез отказалась вырезать этот момент из финала фильма, который, по ее мнению, в этом случае был бы неполным.
  • В фильме часто звучат произведения австрийского композитора Франца Шуберта.
  • В качестве композиционного решения картины Муратова использует мизанабим, или принцип матрешки: стилистически и сюжетно фильм разделен на две части, причем одну из них герой другой смотрит в кинотеатре.
  • После кинопоказа в зале выступает лектор, который очень хвалит саму Муратову и ее коллег, Алексея Германа-старшего и Александра Сокурова.

Фильм состоит из двух новелл. Героиня первой — женщина, недавно похоронившая своего мужа, находится в состоянии депрессии, иногда переходящей в агрессию. И все, с кем по мере развития сюжета сталкивается героиня, находятся в аналогичном состоянии нервного истощения. Герой следующей новеллы — школьный учитель, у которого в результате пережитых служебных и личных неприятностей появляется астенический синдром: засыпает в самых неподходящих ситуациях. Герой попадает в лечебницу для душевнобольных, где содержатся люди, ничуть не более безумные, чем те, кто живет на воле. Выйдя на свободу, он засыпает в метро. Пустой вагон увозит спящего в темный тоннель.

Страна СССР
Продолжительность 2 часа 33 минуты
Год выпуска 1989
Премьера в мире 1 декабря 1989
Дата выхода
1 февраля 1991 Нидерланды
1 декабря 1989 СССР
Производство Odessa Film Studios
Другие названия
Astenicheskiy sindrom, The Asthenic Syndrome, Астенический синдром, Asteeninen oire, Asteniskt syndrom, Das asthenische Syndrom, El síndrome asténico, Het asthenisch syndroom, Le syndrome asthénique, Sindrome astenica, Síndrome Astênica, Syndrom asteniczny, The Weakness Syndrome, Végelgyengülés, Το ασθενικό σύνδρομο, Астенічний синдром
Режиссер
Кира Муратова
Кира Муратова
В ролях
Ольга Антонова
Сергей Попов
Галина Захурдаева
Наталья Бузько
Александра Свенская
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
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6.5 IMDb
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28 апреля 2016 16:26
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