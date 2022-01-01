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Георгий Делиев

Георгий Делиев
Георгий Делиев
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Дата рождения
1 января 1960
Возраст
62 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Георгия Делиева

Родился 1 января 1960 года. Херсон, СССР (Украина).

Фильмография Георгия Делиева
Одесский подкидыш
Одесский подкидыш
комедия 2017, Украина
4.0
Вечное возвращение
Вечное возвращение
комедия, мелодрама 2012, Украина
4.0
Мелодия для шарманки
Мелодия для шарманки
семейный, комедия 2009, Россия / Украина
6.0
Двое и война
драма, военный 2007, Россия / Украина
0.0
Настройщик
Настройщик
драма 2004, Россия / Украина
6.0
Чеховские мотивы
Чеховские мотивы
комедия 2002, Россия / Украина
6.0
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