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Георгий Делиев
Георгий Делиев
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Георгий Делиев
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Дата рождения
1 января 1960
Возраст
62 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Георгия Делиева
Родился 1 января 1960 года. Херсон, СССР (Украина).
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Фильмография Георгия Делиева
Одесский подкидыш
комедия
2017, Украина
4.0
Вечное возвращение
комедия, мелодрама
2012, Украина
4.0
Мелодия для шарманки
семейный, комедия
2009, Россия / Украина
6.0
Двое и война
драма, военный
2007, Россия / Украина
0.0
Настройщик
драма
2004, Россия / Украина
6.0
Чеховские мотивы
комедия
2002, Россия / Украина
6.0
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