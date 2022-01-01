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Наш честный хлеб Наш честный хлеб
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Nash chestnyy khleb

Наш честный хлеб, 1964

1964 / СССР
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Правление колхоза решает освободить Макара Задорожного от председательства и направить его в санаторий. Макар уже не молод и знает, что его труды не пропадут - есть кому поддержать наведенный порядок. Новым председателем выбирают сына Макара, выпускника сельхозинститута. Неопытный, но очень самоуверенный Сашко, не считаясь ни с чьим мнением, так повел дело, что колхозному хозяйству стал грозить полный развал. Дурные вести вскоре дошли до Макара и он, прервав лечение, возвращается в родное село в тот самый момент, когда сын решает уехать в город. Но председатель заставляет Сашко остаться в колхозе и постараться исправить все допущенные ошибки. Первый полнометражный фильм Киры Муратовой.

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1964
Премьера в мире 7 декабря 1964
Возраст 12+
Режиссер
Кира Муратова
Кира Муратова
В ролях
Виктор Шульгин
Дмитрий Милютенко
Любовь Калюжная
Петр Любешкин
Геннадий Юхтин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Наш честный хлеб 1 постер
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Наш честный хлеб
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