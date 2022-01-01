Наш честный хлеб, 1964

Правление колхоза решает освободить Макара Задорожного от председательства и направить его в санаторий. Макар уже не молод и знает, что его труды не пропадут - есть кому поддержать наведенный порядок. Новым председателем выбирают сына Макара, выпускника сельхозинститута. Неопытный, но очень самоуверенный Сашко, не считаясь ни с чьим мнением, так повел дело, что колхозному хозяйству стал грозить полный развал. Дурные вести вскоре дошли до Макара и он, прервав лечение, возвращается в родное село в тот самый момент, когда сын решает уехать в город. Но председатель заставляет Сашко остаться в колхозе и постараться исправить все допущенные ошибки. Первый полнометражный фильм Киры Муратовой.