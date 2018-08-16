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Кира Муратова

Кира Муратова
Кира Муратова
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Дата рождения
5 ноября 1934
Возраст
83 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
6 июня 2018
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актриса
Биография Киры Муратовой

Сожержание: 
Кира Муратова – Фильмы
  - Кира Муратова - «Долгие проводы»
  - Кира Муратова - «Три истории»
  - Кира Муратова - «Настройщик»
​​​​​​​Кира Муратова - Личная жизнь

Кира Муратова родилась 5 ноября 1934 года в бессарабском городе Сороки. Ее отец Юрий Александрович Коротков был секретарем подпольного уездного комитета компартии Румынии, а мать Наталья Исааковна Короткова-Скурту была врачом и также членом компартии. В 1939 году семья поселилась в Бухаресте, а год спустя перебралась в Кишинев. Муратова изучала филологию в МГУ, а в 1959 году окончила режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой). В 1961 году Муратова стала режиссером на Одесской киностудии.


Кира Муратова – Фильмы
 

Свой дебютный короткометражный фильм «У крутого ядра» режиссер выпустила вместе с Александром Муратовым в 1962 году. С ним же спустя два года они сняли полнометражную ленту «Наш честный хлеб». Но собственные картины Муратовой «Короткие встречи» 1967 года и «Долгие проводы» 1971 года уже отличались острой социальной проблематикой и неоднозначными характерами персонажей. У Муратовой были конфликты с руководством киностудии, поэтому режиссер решила перебраться в Ленинград, где в 1978 году на «Ленфильме» появилась ее картина «Познавая белый свет». Наиболее известные фильмы Муратовой этого периода – «Перемена участи» 1987 года и «Астенический синдром» 1989 года, который получил «Серебряного медведя» на кинофестивале в Берлине. Фильм 2012 года «Вечное возвращение» с Ренатой Литвиновой и Олегом Табаковым стал последним в карьере режиссера – после премьеры на Римском кинофестивале она объявила, что уходит из кинематографа.


Кира Муратова - «Долгие проводы»
 

Драматический фильм 1971 года о сложностях родственных отношений. Евгения Васильевна (Зинаида Шарко) живет вдвоем со своим сыном Сашей (Олег Владимирский), и ее мир крутится вокруг него. Постепенно он взрослеет, и у матери появляется все больше свободного времени, за ней начинает ухаживать Николай Сергеевич (Юрий Каюров). Летом Саша уезжает к отцу, а когда возвращается, Евгения Васильевна начинает замечать в нем изменения. Она догадывается, что Саша хочет переехать к ее бывшему мужу, но не знает, как себя вести и какое решение принять.


Кира Муратова - «Три истории»
 

Трагифарс 1997 года, состоящий из трех отдельных сюжетов. Их объединяет то, что преступления в этих историях совершают люди, которые кажутся не способными на это. Первая часть рассказывает о служащем (Сергей Маковецкий), который приносит в котельную шкаф и долго собирается духом, чтобы озвучить пугающую просьбу своему другу кочегару (Леонид Кушнир). В это время из угла, который кочегар сдает гомосексуалистам для свиданий, раздаются соответствующие звуки. Вторая часть посвящена женщине (Рената Литвинова), которая ненавидит людей и при этом работает в архиве больницы. Особенную неприязнь она испытывает к матерям, которые отказываются в роддомах от своих детей, и ее ненависть однажды находит выход. Третья история о старике (Олег Табаков) в инвалидном кресле, рядом с которым играет соседская девочка (Лилия Мурлыкина). От нее он слышит ожидание ее родственников, что после его смерти им достанется его комната.


Кира Муратова - «Настройщик»


Картина 2004 года по произведению сыщика царских времен Аркадия Кошко. Настройщик роялей Андрюша (Георгий Делиев) зарабатывает своим ремеслом гроши, но питает сильную страсть к прекрасной Лине (Рената Литвинова), избалованной дочке богатых родителей, привыкшей к роскоши. Девушка отвечает ему взаимностью, но Андрюше нечего ей предложить. Страсть перерастает в наваждение – и вот молодой настройщик роялей уже готов на предательство и преступление, лишь бы получить возлюбленную.


Кира Муратова - Личная жизнь

Первым мужем Муратовой стал режиссер Александр Муратов, вместе с которым она сняла фильмы на Одесской киностудии. В этом браке родилась дочь Марианна. Со вторым мужем Муратова познакомилась на «Ленфильме», им стал художник Евгений Голубенко.

Интересные факты о Кире Муратовой

Фильм «Долгие проводы» вышел на экраны только спустя 16 лет после завершения съемок.

В картине «Настройщик» Кира Муратова впервые решила снять поцелуй. Режиссер призналась, что никогда не видела в кино поцелуй, который бы ей понравился, и попробовала сделать его сама.

Кира Муратова высказалась в поддержку Евромайдана, однако призвала Украину признать присоединение Крыма к России.

Фильмография Киры Муратовой
Вечное возвращение
Вечное возвращение
комедия, мелодрама 2012, Украина
4.0
Мелодия для шарманки
Мелодия для шарманки
семейный, комедия 2009, Россия / Украина
6.0
Два в одном
Два в одном
драма 2007, Россия / Украина
4.0
Настройщик
Настройщик
драма 2004, Россия / Украина
6.0
Чеховские мотивы
Чеховские мотивы
комедия 2002, Россия / Украина
6.0
Второстепенные люди
Второстепенные люди
драма, мелодрама, комедия 2001, Украина
7.0
Три истории
Три истории
комедия, криминал 1997, Россия / Украина
7.0
Увлеченья
Увлеченья
драма 1994, Россия
6.0
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