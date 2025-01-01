"Дома могут быть большие и могут быть маленькие. И это не самое важное. А важнее всего на свете, чтобы счастье было настоящее, его на заводах не делают, даже на самых лучших конвейерах. И если уж случилось счастье полюбить, так ничего, кроме этого, и не надо". Не теряя времени на изуродованной строительством дороге, Люба заучивает ранее заготовленный текст к предстоящему комсомольско-свадебному застолью. Отсюда Любу увезет на грузовике Михаил. По дороге она забудет вызубренный текст и будет счастлива.
СтранаСССР
Продолжительность1 час 19 минут
Год выпуска1978
Премьера в мире31 марта 1978
Дата выхода
30 марта 1980
Россия
31 марта 1978
СССР
Другие названия
Poznavaya belyy svet, Alla scoperta della vita, En découvrant le vaste monde, Getting to Know the Big Wide World, Getting to Know the Big, Wide World, Poznając wielki świat, Познавая белый свет, 寬廣的世界