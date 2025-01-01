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Постер фильма Познавая белый свет
Постер фильма Познавая белый свет
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 7.1
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2 постера
Киноафиша Фильмы Познавая белый свет

Познавая белый свет

Poznavaya belyy svet 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

"Дома могут быть большие и могут быть маленькие. И это не самое важное. А важнее всего на свете, чтобы счастье было настоящее, его на заводах не делают, даже на самых лучших конвейерах. И если уж случилось счастье полюбить, так ничего, кроме этого, и не надо". Не теряя времени на изуродованной строительством дороге, Люба заучивает ранее заготовленный текст к предстоящему комсомольско-свадебному застолью. Отсюда Любу увезет на грузовике Михаил. По дороге она забудет вызубренный текст и будет счастлива.
Страна СССР
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 1978
Премьера в мире 31 марта 1978
Дата выхода
30 марта 1980 Россия
31 марта 1978 СССР
Другие названия
Poznavaya belyy svet, Alla scoperta della vita, En découvrant le vaste monde, Getting to Know the Big Wide World, Getting to Know the Big, Wide World, Poznając wielki świat, Познавая белый свет, 寬廣的世界
Режиссер
Кира Муратова
Кира Муратова
В ролях
Нина Русланова
Нина Русланова
Сергей Попов
Алексей Жарков
Алексей Жарков
Людмила Гурченко
Людмила Гурченко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.0
Оцените 11 голосов
7.1 IMDb
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Познавая белый свет

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