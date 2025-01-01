"Дома могут быть большие и могут быть маленькие. И это не самое важное. А важнее всего на свете, чтобы счастье было настоящее, его на заводах не делают, даже на самых лучших конвейерах. И если уж случилось счастье полюбить, так ничего, кроме этого, и не надо". Не теряя времени на изуродованной строительством дороге, Люба заучивает ранее заготовленный текст к предстоящему комсомольско-свадебному застолью. Отсюда Любу увезет на грузовике Михаил. По дороге она забудет вызубренный текст и будет счастлива.

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