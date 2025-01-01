После фильма «Долгие проводы» (1971), снятого на Одесской киностудии, Кира Муратова, обвиненная в подражании западным кинообразцам, певцам некоммуникабельности (прежде всего имелся в виду Антониони), была удостоена специального постановления ЦК компартии Украины, в результате которого была, как профнепригодная, уволена с киностудии. Через 12 лет, поставив на «Ленфильме» ленту «Познавая белый свет», Муратова вернулась в Одессу, чтобы снять фильм по классике детской литературы. Увиденное до глубины души потрясло партийное руководство студии своим абсолютно недетским характером. В результате без согласия режиссера из фильма был изъят и уничтожен ряд сцен, в том числе самая важная – смерть Маруси. Муратова потребовала снять свое имя из титров, в которых был обозначен несуществующий автор Иван Сидоров. Но даже в таком оскопленном цензурой варианте фильм произвел оглушительное впечатление на всех ценителей киноискусства, став по крупному счету последним шедевром выдающегося мастера.