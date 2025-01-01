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Постер фильма Среди серых камней
Постер фильма Среди серых камней
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 6.8
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2 постера
Киноафиша Фильмы Среди серых камней

Среди серых камней

Among Grey Stones 18+
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О фильме

После фильма «Долгие проводы» (1971), снятого на Одесской киностудии, Кира Муратова, обвиненная в подражании западным кинообразцам, певцам некоммуникабельности (прежде всего имелся в виду Антониони), была удостоена специального постановления ЦК компартии Украины, в результате которого была, как профнепригодная, уволена с киностудии. Через 12 лет, поставив на «Ленфильме» ленту «Познавая белый свет», Муратова вернулась в Одессу, чтобы снять фильм по классике детской литературы. Увиденное до глубины души потрясло партийное руководство студии своим абсолютно недетским характером. В результате без согласия режиссера из фильма был изъят и уничтожен ряд сцен, в том числе самая важная – смерть Маруси. Муратова потребовала снять свое имя из титров, в которых был обозначен несуществующий автор Иван Сидоров. Но даже в таком оскопленном цензурой варианте фильм произвел оглушительное впечатление на всех ценителей киноискусства, став по крупному счету последним шедевром выдающегося мастера.

В основе сценария – повесть В.Г.Короленко «В дурном обществе».

В центре фильма – мальчик Вася, сын местного судьи, и процесс становления его мировосприятия. Все события показаны глазами ребенка. Отец, убитый горем после смерти жены, ушедший в свои воспоминания. Ватага нищих бродяг, обитающих на ближайшем кладбище. Дети одного из них, Валентина – смышленый подросток Валек и странно болезненная кукольная Маруся. В совместных играх дети бывают счастливы. Мучительная смерть Маруси рождает в Васе чувство сострадания и помогает ему лучше понять собственного отца.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1983
Премьера в мире 1 декабря 1983
Дата выхода
1 декабря 1983 СССР
Производство Odessa Film Studios
Другие названия
Sredi serykh kamney, Among Grey Stones, Parmi les pierres grises, Tra le pietre grigie, Wśród szarych kamieni, Среди серых камней, 灰色の石の中で
Режиссер
Кира Муратова
Кира Муратова
В ролях
Игорь Шарапов
Оксана Шлапак
Станислав Говорухин
Станислав Говорухин
Сергей Попов
Виктор Аристов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
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