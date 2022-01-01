|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Prologue / The Signs
|Cliff Eidelman
|2:39
|2
|Mixed Messages
|Cliff Eidelman
|0:57
|3
|This Other Woman
|Cliff Eidelman
|1:20
|4
|Not to Be Trusted
|Cliff Eidelman
|1:55
|5
|No Exceptions
|Cliff Eidelman
|2:05
|6
|Sailing
|Cliff Eidelman
|1:27
|7
|The Love of Your Life
|Cliff Eidelman
|1:16
|8
|Are You Going to Marry Me
|Cliff Eidelman
|1:32
|9
|Mary At the Blade
|Cliff Eidelman
|0:43
|10
|The Pool
|Cliff Eidelman
|1:12
|11
|He's Into Me
|Cliff Eidelman
|2:25
|12
|You Don't Fall In Love That Way
|Cliff Eidelman
|2:07
|13
|Tables Turn On Alex
|Cliff Eidelman
|0:56
|14
|Janine Revealed
|Cliff Eidelman
|2:44
|15
|Beth's New Day
|Cliff Eidelman
|1:39
|16
|Anna's Truth
|Cliff Eidelman
|0:54
|17
|Will You Marry Me
|Cliff Eidelman
|3:07
|18
|End Credit Suite
|Cliff Eidelman
|3:04