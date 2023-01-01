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Мария
Мария, 2005: актеры и роли
Mary
Мария
2005 / Италия / Франция / США
5.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Мария, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Абель Феррара
Abel Ferrara
В ролях
Жюльетт Бинош
Juliette Binoche
Форест Уитакер
Forest Whitaker
Мэттью Модайн
Matthew Modine
Марион Котийяр
Marion Cotillard
Этторе Д’Алессандро
Хизер Грэм
Heather Graham
Эмануэла Йованнитти
Марко Леонарди
Marco Leonardi
Марио Опинато
Mario Opinato
Стефания Рокка
Stefania Rocca
Габриэлла Райт
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