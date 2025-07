Страна США

Продолжительность 1 час 36 минут

Год выпуска 1979

Премьера в мире 15 июня 1979

Бюджет $20 000

Производство Navaron Films

Другие названия

The Driller Killer, Driller Killer, El asesino del taladro, A fúrógépes gyilkos, Boret fanger, Criminal implacable, El taladrador de cráneos, Killer: El asesino del taladro, O Assassino da Furadeira, O shizofrenis dolofonos me to trypani, Sti folia tou shizofreni, The Driller Killer - Der Bohrmaschinenkiller, Zabójca z wiertarką, Убийца с электродрелью, ドリラー・キラー