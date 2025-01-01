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Постер фильма Убийца с электродрелью
Постер фильма Убийца с электродрелью
Рейтинги
5.2 Рейтинг IMDb: 5.2
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2 постера
Киноафиша Фильмы Убийца с электродрелью

Убийца с электродрелью

The Driller Killer 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Не очень удачливый художник Рено живет со своей подругой Кэрол в многоквартирном доме. Парень работает над очередной картиной, которую ему заказал его менеджер. Но работа продвигается медленно, а у Рено заканчиваются деньги. Влюбленные влачат жалкое существование, питаясь дешевой пищей, употребляя наркотики, напиваясь и постоянно ссорясь, что еще сильнее усугубляет душевный кризис Рено. Но обстоятельства ухудшаются, когда в квартиру этажом выше вселяются участники рок-группы, днем и ночью играющие музыку и мешающие Рено работать. По мере того, как его отношения с Кэрол начинают давать трещину, художник, страдающий галлюцинациями, покупает электрическую дрель и в приступах безумия начинает ею убивать людей…

Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1979
Премьера в мире 15 июня 1979
Дата выхода
15 июня 1979 США
10 марта 1985 Япония R18+
Бюджет $20 000
Производство Navaron Films
Другие названия
The Driller Killer, Driller Killer, El asesino del taladro, A fúrógépes gyilkos, Boret fanger, Criminal implacable, El taladrador de cráneos, Killer: El asesino del taladro, O Assassino da Furadeira, O shizofrenis dolofonos me to trypani, Sti folia tou shizofreni, The Driller Killer - Der Bohrmaschinenkiller, Zabójca z wiertarką, Убийца с электродрелью, ドリラー・キラー
В ролях
Абель Феррара
Абель Феррара
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.2
Оцените 10 голосов
5.2 IMDb
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