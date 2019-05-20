Томмасо, 2019

Томас — независимый американский режиссёр, перебравшийся на ПМЖ в Рим. Успешный, в неплохой физической форме, хотя в летах; все алкогольные и наркотические зависимости вроде бы в прошлом. Жена — молодая красивая славянка, дочь – белокурый ангел; чистая мирная жизнь, сменившая былую, порочную и полную приключений, удалась. Но что-то гложет Томаса изнутри — непокой и неуют, страх одиночества, ощущение зыбкости семейных отношений – кажется, любой пустяк может отправить их под откос... Хорошо, когда у тебя в друзьях великий американский актер Уиллем Дефо, который может сыграть и бога, и чёрта. И тебя самого, великого и неуправляемого, вечно мятущегося Абеля Феррару, былого плохиша, ищущего теперь смысл в правильной здоровой повседневности. «Томас» — самый личный фильм Феррары; даже съёмочной площадкой стала его римская квартира; ну а на роли жены и дочки главного героя Абель назначил свою жену, прекрасно говорящую по-русски Кристину Кириак, и дочь Анну. К счастью, со смонтированными на коленке видеодневниками «Томас» не имеет ничего общего: это виртуозно поставленная драма, снятая будто парящей камерой австрийского оператора Петера Цайтлингера (Феррара не расстается с ним уже больше двадцати лет). Насколько личное, настолько и универсальное кино: чтобы оно попало прямо в сердце, не обязательно быть режиссёром и дружить с Дефо.