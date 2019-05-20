Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Томмасо
Киноафиша Фильмы Томмасо
Tommaso

Томмасо, 2019

2019 / Италия / Греция / США / Великобритания
6.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Томас — независимый американский режиссёр, перебравшийся на ПМЖ в Рим. Успешный, в неплохой физической форме, хотя в летах; все алкогольные и наркотические зависимости вроде бы в прошлом. Жена — молодая красивая славянка, дочь – белокурый ангел; чистая мирная жизнь, сменившая былую, порочную и полную приключений, удалась. Но что-то гложет Томаса изнутри — непокой и неуют, страх одиночества, ощущение зыбкости семейных отношений – кажется, любой пустяк может отправить их под откос... Хорошо, когда у тебя в друзьях великий американский актер Уиллем Дефо, который может сыграть и бога, и чёрта. И тебя самого, великого и неуправляемого, вечно мятущегося Абеля Феррару, былого плохиша, ищущего теперь смысл в правильной здоровой повседневности. «Томас» — самый личный фильм Феррары; даже съёмочной площадкой стала его римская квартира; ну а на роли жены и дочки главного героя Абель назначил свою жену, прекрасно говорящую по-русски Кристину Кириак, и дочь Анну. К счастью, со смонтированными на коленке видеодневниками «Томас» не имеет ничего общего: это виртуозно поставленная драма, снятая будто парящей камерой австрийского оператора Петера Цайтлингера (Феррара не расстается с ним уже больше двадцати лет). Насколько личное, настолько и универсальное кино: чтобы оно попало прямо в сердце, не обязательно быть режиссёром и дружить с Дефо.

6.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 8 января 2020
Премьера в мире 20 мая 2019
Режиссер
Абель Феррара
Абель Феррара
В ролях
Уиллем Дефо
Уиллем Дефо
Кристина Кириак
Кристина Кириак
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Томмасо 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Приложение киноафиши