Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сердце дракона Сердце дракона
Киноафиша Фильмы Сердце дракона Фильмы похожие на Сердце дракона
Long de xin Сердце дракона 1985 / Гонконг
7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Сердце дракона

Вся информация о фильме
Великолепный
Великолепный
мелодрама, комедия, боевик 1999, Гонконг / Тайвань
6.0
Остров огня
Остров огня
драма, боевик 1990, Тайвань
7.0
Чудеса
Чудеса
боевик, комедия, криминал 1989, Гонконг
7.0
Драконы навсегда
Драконы навсегда
боевик, комедия, мелодрама 1988, Гонконг
7.0
Доспехи Бога
Доспехи Бога
приключения, боевик, комедия 1987, Гонконг / Югославия
8.0
Проект А: Часть 2
Проект А: Часть 2
комедия, боевик 1987, Гонконг
7.0
Мои счастливые звезды
Мои счастливые звезды
боевик, комедия 1985, Гонконг
7.0
Покровитель
Покровитель
драма, боевик 1985, США / Гонконг
6.0
Мои счастливые звезды 2
Мои счастливые звезды 2
комедия, боевик 1985, Гонконг
6.0
Роза
Роза
боевик, комедия 1984, Гонконг
6.0
Закусочная на колесах
Закусочная на колесах
боевик, комедия 1984, Гонконг / Испания
7.0
Победители и грешники
Победители и грешники
боевик, комедия, криминал 1983, Гонконг
6.0
Бесстрашная гиена 2
Бесстрашная гиена 2
боевик, драма 1983, Гонконг
5.0
Особое задание
Особое задание
военный, драма, боевик, приключения, комедия, триллер 1982, Гонконг / Тайвань
5.0
Лорд Дракон
Лорд Дракон
боевик, комедия 1982, Гонконг
7.0
Молодой мастер
Молодой мастер
боевик, комедия 1980, Гонконг
6.0
Кулак дракона
Кулак дракона
боевик, драма 1979, Гонконг / Тайвань
6.0
Мастер со сломанными пальцами
Мастер со сломанными пальцами
драма, комедия, приключения 1971, Гонконг
6.0
Непобедимый дракон
Непобедимый дракон
боевик, мелодрама, комедия 1988, Гонконг
0.0
Проект А
Проект А
боевик, комедия 1983, Гонконг
8.0
Близнецы-драконы
Близнецы-драконы
комедия, боевик 1992, Гонконг
7.0
Выход Дракона
Выход Дракона
боевик, драма, триллер 1973, Гонконг / США
8.0
Мистер Крутой
Мистер Крутой
комедия, боевик 1997, Гонконг / Австралия / США
7.0
Полицейская история 3: Суперполицейский
Полицейская история 3: Суперполицейский
триллер, боевик, комедия 1992, Гонконг
7.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Над этой малышкой все детство издевались: теперь нет никого успешнее (фото)
Это слово неверно говорят 8 из 10 людей: заблуждаются из-за поговорки
Проводники раскрыли гадкую правду о поездах: касается постельного белья и не только
Талия сводит с ума: как выглядит самая красивая стюардесса России без одежды
Как бы сейчас выглядели Мымра и Новосельцев? Не пара, а загляденье
Военный, здоровенный: отец Мясникова оказался эталоном мужской красоты
«Сына» Баскова нет уже ровно год: раскрыты подробности разыгравшейся драмы
Эти знаки Зодиака станут самыми счастливыми в 2023 году: наконец-то белая полоса
И Лукашин туда же: в «Иронии судьбы» бессовестно обманули народ
Еще один сердцеед: в Сети нашлось единственное фото брата Аверина
Тест: кто вы из героев известных мультфильмов?
Жили богато неспроста: как таксисты в СССР обманывали пассажиров
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше