Доспехи Бога, 1987

Когда охотник за сокровищами "Азиатский ястреб" похитил в Африке ритуальный меч, то не предполагал, что это начало опасных приключений. Оказывается, что меч - часть древних доспехов Бога, и если их уничтожить, то в мире будут править силы Ужаса и Зла. Тем временем, служители культа Дьявола, которые укрылись в неприступном монастыре, узнают, что у Джеки есть доступ к остальным доспехам. Они похищают девушку, которую любит Ястреб, и требуют выкупа. Понимая, что одной ловкостью ему не справиться с полчищами бандитов, Джеки добровольно становится человеком - бомбой. Но этот козырь он приберег на самый крайний случай...

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