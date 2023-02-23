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Доспехи Бога Доспехи Бога
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Long xiong hu di

Доспехи Бога, 1987

1987 / Гонконг / Югославия
8.1 Оцените
60 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме
Когда охотник за сокровищами "Азиатский ястреб" похитил в Африке ритуальный меч, то не предполагал, что это начало опасных приключений. Оказывается, что меч - часть древних доспехов Бога, и если их уничтожить, то в мире будут править силы Ужаса и Зла. Тем временем, служители культа Дьявола, которые укрылись в неприступном монастыре, узнают, что у Джеки есть доступ к остальным доспехам. Они похищают девушку, которую любит Ястреб, и требуют выкупа. Понимая, что одной ловкостью ему не справиться с полчищами бандитов, Джеки добровольно становится человеком - бомбой. Но этот козырь он приберег на самый крайний случай...
8.1 Оцените
60 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1987
Премьера в мире 16 августа 1986
Возраст 18+
Режиссер
Джеки Чан
Джеки Чан
В ролях
Джеки Чан
Джеки Чан
Алан Там
Лола Форнер
Розамунд Кван
Бозидар Смильянич
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Доспехи Бога 2 постера
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Доспехи Бога

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
disturatro 23 февраля 2023, 17:25
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
По мнению режиссеров: назван топ-10 лучших фильмов Джеки Чана Эдгар Райт и Гарет Эванс выбрали любимые боевики мастера экшна. 
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14 августа 2020 16:32
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