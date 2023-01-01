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Кулак дракона
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Long quan

Кулак дракона, 1979

1979 / Гонконг / Тайвань
6.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме
Действие происходит в 1937 году. Японские солдаты разыскивают китайских повстанцев. Герой Джеки Чана вынужден скрываться от них и от предателей-китайцев
6.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1979
Премьера в мире 21 апреля 1979
Возраст 18+
Режиссер
Ло Вэй
В ролях
Джеки Чан
Джеки Чан
Нора Мяо
Джеймс Тьен
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Кулак дракона 1 постер
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