Великолепный, 1999

Абсолютно невероятная встреча меланхоличного гонконгского бизнесмена Чана и романтичной девушки с Острова Дельфинов, совершившей головокружительное путешествие, причиной которого была записка с признанием в любви, найденная в бутылке, не могла не привести к непредсказуемым последствиям. Они не заставили себя ждать, и степенный Чан вынужден многократно испачкать свой ослепительный белоснежный костюм в боях местного значения с партнерами по бизнесу... Знаменитый мастер восточных единоборств Джеки Чан вновь демонстрирует свою непревзойденную технику и виртуозные трюки в этом великолепном романтическом боевике.