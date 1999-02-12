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Великолепный Великолепный
Киноафиша Фильмы Великолепный
Gorgeous

Великолепный, 1999

1999 / Гонконг / Тайвань
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

Абсолютно невероятная встреча меланхоличного гонконгского бизнесмена Чана и романтичной девушки с Острова Дельфинов, совершившей головокружительное путешествие, причиной которого была записка с признанием в любви, найденная в бутылке, не могла не привести к непредсказуемым последствиям. Они не заставили себя ждать, и степенный Чан вынужден многократно испачкать свой ослепительный белоснежный костюм в боях местного значения с партнерами по бизнесу... Знаменитый мастер восточных единоборств Джеки Чан вновь демонстрирует свою непревзойденную технику и виртуозные трюки в этом великолепном романтическом боевике.

6.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 1999
Премьера в мире 12 февраля 1999
Возраст 16+
Режиссер
Винсент Кок
В ролях
Джеки Чан
Джеки Чан
Шу Ки
Эмил Чау
Ричи Рен
Тони Люн Чу Вай
Тони Люн Чу Вай
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Великолепный 2 постера
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Великолепный
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