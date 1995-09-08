Страна Гонконг

Продолжительность 1 час 50 минут

Год выпуска 1995

Премьера в мире 8 сентября 1995

MPAA R

Бюджет 2 000 000 000 HKD

Производство Golden Harvest Company, Paragon Films Ltd.

Другие названия

Pik lik foh, Thunderbolt, El Relámpago, Blesk, Dead Heat, DEAD HEAT デッドヒート（1995）, Grom, Gromska strela, I dynami tou keravnou, İntikam Yarışı, Jackie Chan - Showdown mit 1000 PS, Jackie Chan pilote de l'extrême, Jackie Chan sous pression, Jackie Chan, pilot de curse, Jackie Chan's Thunderbolt, Kao grom iz vedra neba, Keravnos, Mennydörgés, Operación trueno, Pi li huo, Relâmpago do Asfalto, Szybszy od błyskawicy, Thanasimos san keravnos, Thunderbolt - Gara mortale, Thunderbolt - Sfida mortale, Thunderbolt - Showdown mit 1000 PS, Thunderbolt: Ação Sobre Rodas, Välgunool, Þrumufleygur, Громобій, Громобой, Светкавичен удар, 霹靂火