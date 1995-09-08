Другие названия
Pik lik foh, Thunderbolt, El Relámpago, Blesk, Dead Heat, DEAD HEAT デッドヒート（1995）, Grom, Gromska strela, I dynami tou keravnou, İntikam Yarışı, Jackie Chan - Showdown mit 1000 PS, Jackie Chan pilote de l'extrême, Jackie Chan sous pression, Jackie Chan, pilot de curse, Jackie Chan's Thunderbolt, Kao grom iz vedra neba, Keravnos, Mennydörgés, Operación trueno, Pi li huo, Relâmpago do Asfalto, Szybszy od błyskawicy, Thanasimos san keravnos, Thunderbolt - Gara mortale, Thunderbolt - Sfida mortale, Thunderbolt - Showdown mit 1000 PS, Thunderbolt: Ação Sobre Rodas, Välgunool, Þrumufleygur, Громобій, Громобой, Светкавичен удар, 霹靂火