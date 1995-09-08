Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Громобой
7.0 Рейтинг IMDb: 6.3
Громобой

Громобой

Pik lik feng 18+
О фильме

Альфред Танг знает о машинах абсолютно все. Альфред, некогда талантливый и бесстрашный гонщик, теперь работает механиком-экспертом в фирме своего уважаемого отца. Роковой случай сводит Альфреда с эксцентричным и безжалостным преступником по кличке «Кугар». Этот тип – тоже крупный специалист по автомобилям, соединяющий, однако, это пристрастие с ужасной тягой к красиво «поставленным» убийствам...
Страна Гонконг
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1995
Премьера в мире 8 сентября 1995
Дата выхода
10 августа 1999 Венгрия
7 июля 2000 Испания
8 сентября 1995 США
28 июля 1999 Швеция
MPAA R
Бюджет 2 000 000 000 HKD
Производство Golden Harvest Company, Paragon Films Ltd.
Другие названия
Pik lik foh, Thunderbolt, El Relámpago, Blesk, Dead Heat, DEAD HEAT デッドヒート（1995）, Grom, Gromska strela, I dynami tou keravnou, İntikam Yarışı, Jackie Chan - Showdown mit 1000 PS, Jackie Chan pilote de l'extrême, Jackie Chan sous pression, Jackie Chan, pilot de curse, Jackie Chan's Thunderbolt, Kao grom iz vedra neba, Keravnos, Mennydörgés, Operación trueno, Pi li huo, Relâmpago do Asfalto, Szybszy od błyskawicy, Thanasimos san keravnos, Thunderbolt - Gara mortale, Thunderbolt - Sfida mortale, Thunderbolt - Showdown mit 1000 PS, Thunderbolt: Ação Sobre Rodas, Välgunool, Þrumufleygur, Громобій, Громобой, Светкавичен удар, 霹靂火
Режиссер
Гордон Чан
В ролях
Джеки Чан
Джеки Чан
Анита Юэнь
Майкл Вонг
Майкл Вонг
Торстен Никел
Юен Чор
Юен Чор
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.0
15 голосов
6.3 IMDb
Отзывы о фильме

