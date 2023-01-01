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Супер полицейский 2
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Chao ji ji hua

Супер полицейский 2, 1993

1993 / Гонконг
7.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме
Часто ли женщин награждают почетной медалью управления полиции за героизм? Кавалер этой награды, офицер Янг, – единственная из них! Эта барышня умеет «разбираться» со злодеями, как никто другой. И поэтому, когда попадается сложное и опасное дело, его непременно поручают отважному инспектору в юбке. На этот раз женщине-суперполицейскому нужно найти дерзких налётчиков, похитивших секретные коды, принадлежащие крупной финансовой компании в Гонг-Конге. Начиная поиски воров, наша сыщица ещё не догадывается, что один из главарей преступников – человек, которого она любит…
7.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1993
Премьера в мире 21 октября 1993
Возраст 18+
MPAA R
Режиссер
Стэнли Тун
Стэнли Тун
В ролях
Джеки Чан
Джеки Чан
Мишель Йео
Мишель Йео
Эмиль Чау
Эмиль Чау
Афена Чу
Юй Жунгуан
Юй Жунгуан
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Супер полицейский 2 1 постер
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