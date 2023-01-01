Супер полицейский 2, 1993

Часто ли женщин награждают почетной медалью управления полиции за героизм? Кавалер этой награды, офицер Янг, – единственная из них! Эта барышня умеет «разбираться» со злодеями, как никто другой. И поэтому, когда попадается сложное и опасное дело, его непременно поручают отважному инспектору в юбке. На этот раз женщине-суперполицейскому нужно найти дерзких налётчиков, похитивших секретные коды, принадлежащие крупной финансовой компании в Гонг-Конге. Начиная поиски воров, наша сыщица ещё не догадывается, что один из главарей преступников – человек, которого она любит…

Развернуть