Роза, 1984

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о выходе в прокат 6.1 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1 Продолжительность 1 час 40 минут Год выпуска 1984 Премьера в мире 22 февраля 1984 В ролях Ричард ЭнДжи Джон Шэм Фэт Чунг Джеки Чан Все актеры и съемочная группа 1 постер

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