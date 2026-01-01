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Чикаго 30-х годов. Количество преступников ростет, как на дрожжах. Корейского эмигранта Джерри Квана занесла судьба в Чикаго, где человеку с азиатской внешностью найти приличную работу было практически невозможно. Но добрые люди познакомили Джерри с мистером Доменичи, влиятельным гангстером, которго покороило умение Джерри вести рукопашный бой. Доменичи как раз ищет подходящего парня для подпольного турнира "боев без правил"...
|18 августа 1980
|Россия
|16+
|18 августа 1980
|Австралия
|1 мая 1981
|Германия
|18 августа 1980
|Казахстан
|10 сентября 1980
|США
|18 августа 1980
|Украина
|11 февраля 1981
|Франция
|TP
|6 сентября 1980
|Япония
|G