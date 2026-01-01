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Постер фильма Драка в Бэттл Крик
5.8
Киноафиша Фильмы Драка в Бэттл Крик
5.8

Драка в Бэттл Крик

, 1980
The Big Brawl
США, Гонконг / боевик, комедия / 18+
Постер фильма Драка в Бэттл Крик
5.8

О фильме

Чикаго 30-х годов. Количество преступников ростет, как на дрожжах. Корейского эмигранта Джерри Квана занесла судьба в Чикаго, где человеку с азиатской внешностью найти приличную работу было практически невозможно. Но добрые люди познакомили Джерри с мистером Доменичи, влиятельным гангстером, которго покороило умение Джерри вести рукопашный бой. Доменичи как раз ищет подходящего парня для подпольного турнира "боев без правил"...

В ролях

Джеки Чан
Джеки Чан
Jerry Kwan
Хосе Феррер
Хосе Феррер
Dominici
Мако
Herbert
Рон Макс
Leggetti
Розалинд Чао
Розалинд Чао
Mae
Кристин ДеБелл
Nancy
Мако
Herbert
Дэвид Шайнер
Morgan
Ленни Монтана
John
Пэт Э. Джонсон
Carl
Mary Ellen O'Neill
Dominici's Mother
Режиссер Роберт Клауз
Сценарист Роберт Клауз, Фред Вентрауб
Композитор Лало Шифрин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Гонконг
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1980
Премьера в мире 18 августа 1980
Дата выхода
18 августа 1980 Россия 16+
18 августа 1980 Австралия
1 мая 1981 Германия
18 августа 1980 Казахстан
10 сентября 1980 США
18 августа 1980 Украина
11 февраля 1981 Франция TP
6 сентября 1980 Япония G
MPAA R
Сборы в мире $8 527 743
Производство Golden Harvest Company, Paragon Films Ltd., Warner Bros.
Другие названия
Battle Creek Brawl, La gran pelea, The Big Brawl, Alle tiders kjempeslagsmål, 殺手壕, A Grande Desforra, Batoru kuriku buro, Battlecreek Brawl, Bunyó a javából, Büyük Kavga, Chi tocca il giallo muore, Die grosse Keilerei, Direndaj v Battle-Creeku, Kineseren, Kleiner, laß die Fetzen fliegen, La furia de Chicago, La fúria de Chicago, Le Chinois, Lohikäärme taistelee, Marea încăierare din Battle Creek, O Grande Lutador, Rafuiala din Battle Creek, Sha shou hao, Tänavavõitlus, The Battle Creek Brawl, Wielka rozróba, Zmeda v Battle Creeku, Ο αετός της Κίνας σαρώνει το Τέξας, Ο αετός του Τέξας, Бійка в Бетл-Крік, Велика туча, Големият бой, Драка в Бэттл Крик, バトルクリーク・ブロー, Kleiner, lass die Fetzen fliegen, バトルクリーク・ブロー：1980, Wielka draka, Kinerseren

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 15 голосов
5.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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