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Постер фильма Чудеса
7.1
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7.1

Чудеса

, 1989
Kei zik
Гонконг / боевик, комедия, криминал / 18+
Постер фильма Чудеса
7.1

О фильме

В поисках лучшей жизни и без гроша в кармане Чарли приезжает в Гонконг. Свои последние центы он отдает бедной торговке за цветок розы, который должен принести ему удачу. И «счастливый» случай не заставил себя ждать. Чарли становится невольным участником перестрелки двух мафиозных кланов и выносит из-под огня главного босса одной из гангстерских группировок.

Умирая, главарь мафии назначает Чарли своим наследником и Большим Братом своего клана. В роли «крестного отца» доброй половины криминального Гонконга Чарли приходится проявлять чудеса ловкости и изобретательности…

В ролях

Джеки Чан
Джеки Чан
'Charlie' Cheng Wah Kuo
Анита Муи
Luming Yang
Билл Тун
Билл Тун
Tung
Кенни Би
Reporter #1
Гуа А-Лэ
Madam Kao
Ко Чунксюн
Tiger
Ма Ву
Uncle Hai
Anthony Carpio
One of Tiger Lo's men
Энтони Чан
Reporter #2
Ching-Wan Chan
Режиссер Артур Вон, Джеки Чан
Сценарист Golden Way Creative Group, Хэл Кантер, Роберт Рискин, Дэймон Раньон
Композитор Siu-Tin Lai, Конг Су
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Гонконг
Продолжительность 2 часа 19 минут
Год выпуска 1989
Премьера в мире 15 июня 1989
Дата выхода
15 июня 1989 Гонконг
15 июня 1989 США PG-13
15 июля 1989 Тайвань
13 июня 1990 Филиппины
13 сентября 1989 Южная Корея ALL
12 августа 1989 Япония
MPAA PG-13
Бюджет 64 000 000 HKD
Производство Golden Harvest Company, Golden Way Films Ltd.
Другие названия
Kei zik, The Canton Godfather, Miracles, Miracles: The Canton Godfather, 奇蹟, A botcsinálta gengszter, Big Brother, Black Dragon, Canton Godfather, Chefão por Acaso, Čuda, Čuda - gospodin Canton i gospođa Ruža, Czyniący cuda, Efsane, Gangster, Gangster i prodavačica ruža, Jackie Chan - Animero therio, Kantoni ristiisa, Kiseki, Kỳ Tích, Miracles - Der beste Boss der Unterwelt, Mr Canton and Lady Rose, Mr. Canton & Lady Rose - Gángster para un pequeño milagro, Mr. Canton and Lady Rose, Ojciec chrzestny z Kantonu, Qi ji, The Canton Godfather (1989), Містер Гонконг, Чудеса, 奇蹟 ミラクル, 奇迹, 寄蹟ミラクル

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 11 голосов
6.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 17 марта 2022

Отзывы о фильме

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