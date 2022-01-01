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Kei zik

Чудеса, 1989

1989 / Гонконг
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

В поисках лучшей жизни и без гроша в кармане Чарли приезжает в Гонконг. Свои последние центы он отдает бедной торговке за цветок розы, который должен принести ему удачу. И «счастливый» случай не заставил себя ждать. Чарли становится невольным участником перестрелки двух мафиозных кланов и выносит из-под огня главного босса одной из гангстерских группировок.

Умирая, главарь мафии назначает Чарли своим наследником и Большим Братом своего клана. В роли «крестного отца» доброй половины криминального Гонконга Чарли приходится проявлять чудеса ловкости и изобретательности…

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 19 минут
Год выпуска 1989
Премьера в мире 15 июня 1989
Возраст 12+
Режиссер
Артур Вон
В ролях
Джеки Чан
Джеки Чан
Анита Муи
Билл Тун
Кенни Би
Гуа А-Лэ
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Чудеса 3 постера
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Чудеса
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