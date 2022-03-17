Чудеса, 1989

В поисках лучшей жизни и без гроша в кармане Чарли приезжает в Гонконг. Свои последние центы он отдает бедной торговке за цветок розы, который должен принести ему удачу. И «счастливый» случай не заставил себя ждать. Чарли становится невольным участником перестрелки двух мафиозных кланов и выносит из-под огня главного босса одной из гангстерских группировок.
Умирая, главарь мафии назначает Чарли своим наследником и Большим Братом своего клана. В роли «крестного отца» доброй половины криминального Гонконга Чарли приходится проявлять чудеса ловкости и изобретательности…
|15 июня 1989
|Гонконг
|15 июня 1989
|США
|PG-13
|15 июля 1989
|Тайвань
|13 июня 1990
|Филиппины
|13 сентября 1989
|Южная Корея
|ALL
|12 августа 1989
|Япония