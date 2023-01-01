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Киноафиша Фильмы Парень из Тибета
Xi Zang xiao zi

Парень из Тибета, 1992

1992 / Гонконг / Тайвань
6.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1992
Премьера в мире 10 января 1992
Возраст 18+
Режиссер
Бьяо Юэнь
В ролях
Бьяо Юэнь
Мишель Реис
Ва Юэнь
Нина Ли Чи
Рой Чиао
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
6.1
Оцените 12 голосов
6 IMDb
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