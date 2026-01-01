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Постер фильма Мои счастливые звезды 2
6.3
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6.3

Мои счастливые звезды 2

, 1985
Xia ri fu xing
Гонконг / комедия, боевик / 18+
Постер фильма Мои счастливые звезды 2
6.3

О фильме

Новая команда полицейских из Гонконга топчет улицы Токио в поисках украденных бриллиантов. Им наступают на пятки местныебандиты - якудза. Мало того, в дело вмешиваются еще и международные террористы.

В ролях

Бьяо Юэнь
Бьяо Юэнь
Ricky Fung
Джеки Чан
Джеки Чан
Muscles
Чарли Чин
Ричард ЭнДжи
Sandy
Эрик Цан
Эрик Цан
Blockhead
Саммо Хун
Саммо Хун
Fastbuck
Майкл Миу
Pagoda
Стэнли Фун
Rawhide
Сибелль Ху
Chief Insp. Barbara Wu
Сибелль Ху
Chief Insp. Barbara Wu
Джон Шэм
Johnny
Джон Шэм
Johnny
Режиссер Саммо Хун
Сценарист Barry Haigh, Kin Lo, Cheuk-Hon Szeto, Барри Вон
Композитор Андерс Нельссон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Гонконг
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1985
Премьера в мире 15 августа 1985
Дата выхода
10 апреля 1987 Венгрия
28 января 2004 Германия 16
15 августа 1985 Гонконг
10 апреля 1987 Португалия M/12
15 августа 1985 США
17 августа 1985 Тайвань
13 февраля 2014 Южная Корея 15
12 декабря 1987 Япония

Где посмотреть фильм

ОККО
Производство Bojon Films Company Ltd., Golden Harvest Company, Paragon Films Ltd.
Другие названия
Xia ri fu xing, Twinkle Twinkle Lucky Stars, Twinkle, Twinkle, Lucky Stars, Мои счастливые звезды 2, Amansız Takip, Bambole e botte, Blistaj, blistaj, sretna zvijezdo, El regreso de los supercamorristas, Guarda Costas do Inimigo, Iptamenoi kamikazi, Jackie Chan - Powerman II, Jackie Chan y sus estrellas, Laimingiausia žvaigždė, Le Flic de Hong-Kong 2, Meta, Minu õnnetäht 3, My Lucky Stars 2: Twinkle Twinkle Lucky Stars, Na celowniku, O Jackie Chan kai oi iptamenoi kamikazi, Os Punhos de Hong Kong, Powerman 2, Powerman II, Seven Lucky Stars, Tarca, The Target, Tuiki, tuiki tähtönen, Twinkle Twinkle, Lucky Stars, Vigyázat, (már megint) nyomozunk!, Vraja diamantelor 2, Winners & Sinners 3, Winners & Sinners 3 - Twinkle Twinkle Lucky Stars, Winners & Sinners 3: Twinkle, Twinkle, Lucky Stars, Блестете, блестете щастливи звезди, Непревзойденный боец, Сверкайте, сверкайте счастливые звезды, Свети, свети, среќна ѕвездо, Сијај, сијај, срећна звездо/Sijaj sijaj srećna zvezdo, 七福星, 夏日福星, Mi Estrella de la Suerte 2, Estrelas do Kung Fu 2

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 11 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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Мои счастливые звезды 2 - смотреть в онлайн-кинотеатре

Мои счастливые звезды 2

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