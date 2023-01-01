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Сердце дракона
Сердце дракона, 1985: актеры и роли
Long de xin
Сердце дракона
1985 / Гонконг
7.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Сердце дракона, 1985: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Фрут Чань
Саммо Хун
Sammo Hung
В ролях
Джеки Чан
Jackie Chan
Эмили Чу
Emily Choo
Лэм Лам
Ланг Чан
Ва Юэнь
Кар Лок Чин
Kar Lok Chin
Саммо Хун
Sammo Hung
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Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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