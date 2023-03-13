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Полицейская история 3: Суперполицейский Полицейская история 3: Суперполицейский
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Ging chaat goo si 3: Chiu kap ging chaat

Полицейская история 3: Суперполицейский, 1992

1992 / Гонконг
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме
Полиция Гонконга и Китая совместно с Интерполом готовит масштабную операцию по ликвидации интернациональной банды наркоторговцев. Замысел операции сводится к тому, чтобы вытащить из китайской тюрьмы одного из главарей нарко-спрута и через него выйти на верхушку организованной пирамиды. Кто же сможет осуществить такой дерзкий и рискованный план, если не Суперполицейский. Кевин Ченг, знакомый нам по первым сериям фильма, за какие-то прегрешения, ныне пребывающий в должности постового, вызван для осуществления необычной операции Интерпола. Для поддержки ему назначают директора китайского Интерпола - очаровательную капитаншу Енг.
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1992
Премьера в мире 4 июля 1992
Режиссер
Стэнли Тун
Стэнли Тун
В ролях
Джеки Чан
Джеки Чан
Мишель Йео
Мишель Йео
Кеннет Цан
Ва Юэнь
Билл Танг
Все актеры и съемочная группа
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