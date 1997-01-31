Ведущий кулинарного телешоу в Мельбурне Джеки случайно становится обладателем видеокассеты с записью кровавой разборки между бандами наркоторговцев. На этом спокойные дни для Джеки закончились и превратились в бесконечную гонку на выживание. Он бы с удовольствием отдал кассету, если бы знал, где она. Но те не задавали вопросов, а у Джеки все равно не было ответов. Зато было тренированное тело и молниеносные кулаки.