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Постер фильма Мистер Крутой
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6.7

Мистер Крутой

, 1997
Yat goh hiu yan
Гонконг, Австралия, США / комедия, боевик / 18+
Постер фильма Мистер Крутой
6.7

О фильме

Ведущий кулинарного телешоу в Мельбурне Джеки случайно становится обладателем видеокассеты с записью кровавой разборки между бандами наркоторговцев. На этом спокойные дни для Джеки закончились и превратились в бесконечную гонку на выживание. Он бы с удовольствием отдал кассету, если бы знал, где она. Но те не задавали вопросов, а у Джеки все равно не было ответов. Зато было тренированное тело и молниеносные кулаки.

В ролях

Джеки Чан
Джеки Чан
Jackie
Ричард Нортон
Giancarlo
Мики Ли
Miki
Бэрри Отто
Baggio
Эмиль Чау
Эмиль Чау
Ice Cream Vendor
джойс Годензи
Cook Show Audience
Karen McLymont
Lakisha
Гэбриэлль Фицпатрик
Diana
Винс Полетто
Romeo
Саммо Хун
Саммо Хун
Cyclist
Режиссер Саммо Хун
Сценарист Fibe Ma, Эдвард Танг
Композитор Clarence Hui, Питер Кам, Джон Питер Робинсон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Гонконг / Австралия / США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1997
Премьера в мире 31 января 1997
Дата выхода
31 января 1997 Россия 12+
27 мая 1999 Австралия
25 марта 1998 Бразилия
24 августа 1998 Великобритания
3 сентября 1998 Венгрия
16 июня 1999 Германия
31 января 1997 Гонконг
26 июня 1998 Исландия
21 мая 1999 Испания
31 января 1997 Казахстан
26 сентября 1998 Кувейт
6 августа 1999 Литва
29 июня 1998 Мексика
28 октября 1999 Новая Зеландия M
18 марта 1998 США
31 января 1997 Украина
10 июня 1998 Филиппины
28 июля 1999 Франция
18 июня 1999 Швейцария
1 февраля 1997 Южная Корея 15
14 марта 1998 Япония
MPAA PG-13
Сборы в мире $18 814 720
Производство GH Pictures, Golden Harvest Company, Golden Harvest Pictures (China)
Другие названия
Yat goh ho yan, Mr. Nice Guy, 一個好人, El invencible, Mr. Nice Guy - Erst kämpfen, dann fragen, A Nice Guy, Acção Total, Baiat de treaba, El super chef, El superchef, Fırtına Adam, Geras vyrukas, Gospodin Dobrica, Gospodin Dobričina, Jackie, a jó fiú, Mister Cool, Mr. Mõnus kutt, Mr. Nice Guy & Jackie Chanin Ensi-Isku, Mr. Nice Guy: Bom de Briga, Nice Guy, No More Mr. Nice Guy, Przyjemniaczek, SuperChef, Un sacré bon gars, Yi ge hao ren, Добро момче, Мистер Крутой, Містер Крутий, ナイスガイ（1996）, 义胆厨星

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 14 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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