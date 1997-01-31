Ведущий кулинарного телешоу в Мельбурне Джеки случайно становится обладателем видеокассеты с записью кровавой разборки между бандами наркоторговцев. На этом спокойные дни для Джеки закончились и превратились в бесконечную гонку на выживание. Он бы с удовольствием отдал кассету, если бы знал, где она. Но те не задавали вопросов, а у Джеки все равно не было ответов. Зато было тренированное тело и молниеносные кулаки.
|31 января 1997
|Россия
|12+
|27 мая 1999
|Австралия
|25 марта 1998
|Бразилия
|24 августа 1998
|Великобритания
|3 сентября 1998
|Венгрия
|16 июня 1999
|Германия
|31 января 1997
|Гонконг
|26 июня 1998
|Исландия
|21 мая 1999
|Испания
|31 января 1997
|Казахстан
|26 сентября 1998
|Кувейт
|6 августа 1999
|Литва
|29 июня 1998
|Мексика
|28 октября 1999
|Новая Зеландия
|M
|18 марта 1998
|США
|31 января 1997
|Украина
|10 июня 1998
|Филиппины
|28 июля 1999
|Франция
|18 июня 1999
|Швейцария
|1 февраля 1997
|Южная Корея
|15
|14 марта 1998
|Япония