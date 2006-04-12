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Poster of Scary Movie 4
6.0
Kinoafisha Films Scary Movie 4
6.0

Scary Movie 4

, 2006
Scary Movie 4
USA / Horror, Comedy / 18+
Poster of Scary Movie 4
6.0

Cast

Anna Faris
Anna Faris
Cindy
Regina Hall
Regina Hall
Brenda
Leslie Nielsen
Leslie Nielsen
President Baxter Harris
Conchita Campbell
Carmen Electra
Carmen Electra
Holly
Craig Bierko
Tom
Kris Williams
Charlie Sheen
Charlie Sheen
DeRay Davis
Simon Rex
Bill Pullman
Bill Pullman
Henry Hale
Anthony Anderson
Anthony Anderson
Mahalik
Director David Zucker
Writer Craig Mazin, Jim Abrahams, Pat Proft, Shawn Wayans, Marlon Wayans
Composer James L. Venable
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 23 minutes
Production year 2006
World premiere 12 April 2006
Release date
13 April 2006 Russia Каскад 16+
20 April 2006 Argentina
13 April 2006 Australia
20 April 2006 Austria
28 April 2006 Belarus
28 June 2006 Belgium
2 June 2006 Brazil
9 June 2006 Bulgaria
14 April 2006 Canada
8 June 2006 Czechia
12 April 2006 Denmark
14 April 2006 Estonia
14 April 2006 Finland
21 June 2006 France
20 April 2006 Germany
13 April 2006 Great Britain
20 April 2006 Greece
8 June 2006 Hong Kong
27 April 2006 Hungary
28 April 2006 Iceland
14 April 2006 Ireland
13 April 2006 Israel
21 April 2006 Italy
20 April 2006 Kazakhstan
12 May 2006 Lithuania
22 June 2006 Malaysia
21 April 2006 Mexico
13 April 2006 Netherlands
28 April 2006 Panama
31 May 2006 Philippines
21 April 2006 Poland
20 April 2006 Portugal
30 June 2006 Romania
22 June 2006 Singapore
9 June 2006 South Africa
14 September 2006 South Korea
23 June 2006 Spain
14 April 2006 Sweden
8 June 2006 Thailand
4 August 2006 Turkey
26 April 2006 UAE
14 April 2006 USA
20 April 2006 Ukraine
2 June 2006 Uruguay
5 May 2006 Venezuela
MPAA PG-13
Budget $45,000,000
Worldwide Gross $178,262,620
Production Dimension Films, 415 Project, Brad Grey Pictures
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Film rating

6.0
Rate 27 votes
5.1 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3272 In the Horror genre  351 In the Comedy genre  882 In films of USA  1962 In films of 2006  62
Updated 11 June 2024
Listen to the
soundtrack Scary Movie 4

Quotes

Henry Hale I fear the presence of the outsiders will attract those of whom we do not speak.
Female Elder #2 But if you talk about those of whom we do not speak, have you not spoken of that about which we do not talk.
Henry Hale Do not speak of that of about which we talk of not speaking... about.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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