|13 April 2006
|Russia
|Каскад
|16+
|20 April 2006
|Argentina
|13 April 2006
|Australia
|20 April 2006
|Austria
|28 April 2006
|Belarus
|28 June 2006
|Belgium
|2 June 2006
|Brazil
|9 June 2006
|Bulgaria
|14 April 2006
|Canada
|8 June 2006
|Czechia
|12 April 2006
|Denmark
|14 April 2006
|Estonia
|14 April 2006
|Finland
|21 June 2006
|France
|20 April 2006
|Germany
|13 April 2006
|Great Britain
|20 April 2006
|Greece
|8 June 2006
|Hong Kong
|27 April 2006
|Hungary
|28 April 2006
|Iceland
|14 April 2006
|Ireland
|13 April 2006
|Israel
|21 April 2006
|Italy
|20 April 2006
|Kazakhstan
|12 May 2006
|Lithuania
|22 June 2006
|Malaysia
|21 April 2006
|Mexico
|13 April 2006
|Netherlands
|28 April 2006
|Panama
|31 May 2006
|Philippines
|21 April 2006
|Poland
|20 April 2006
|Portugal
|30 June 2006
|Romania
|22 June 2006
|Singapore
|9 June 2006
|South Africa
|14 September 2006
|South Korea
|23 June 2006
|Spain
|14 April 2006
|Sweden
|8 June 2006
|Thailand
|4 August 2006
|Turkey
|26 April 2006
|UAE
|14 April 2006
|USA
|20 April 2006
|Ukraine
|2 June 2006
|Uruguay
|5 May 2006
|Venezuela