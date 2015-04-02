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Очень страшное кино 4 Очень страшное кино 4
Киноафиша Фильмы Очень страшное кино 4 Отзывы о фильме «Очень страшное кино 4»
Scary Movie 4 Очень страшное кино 4 2006 / США
6.8 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Отзывы о фильме «Очень страшное кино 4»

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Наша рецензия

В четвертой части «Очень страшного кино» старинный уже авторский коллектив (Дэвид Цукер – Джим Абрахамс – Пэт Профт) достиг той степени клинического идиотизма в медицинском его понимании, когда любые средства, изобретенные человечеством для облегчения этого тяжкого недуга, совершенно бессильны. Почти весь юмор сводится к сфере ануса, гениталий, женской груди и разнообразных выделений организма, которые со съемочной площадки, судя по всему, в конце каждого рабочего дня выгребали ведрами. …

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Manny 2 апреля 2015, 12:51
Ой, завтра пойду!!! УРРРРРРРРРА!!!!!!!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Денис 2 апреля 2015, 12:51
Пойду сегодня обязательно!Очень хочу посмотреть!Просто супп!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Igor 2 апреля 2015, 12:51
Народ, не ходите. Такое говно.

Просто жалко потерянного времени и денег
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Manny 2 апреля 2015, 12:51
Сходила. Нормально. Ожидала большего. Значительно большего. Но согласьтесь - всяко лучше, чем третий фильм!✊

Прикольно с Пилой, Виагрой, когда бабусю мочей обтирают...нет, есть конечно над чем поржать... но не очень много.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Бееее 2 апреля 2015, 12:51
Даа...первые две части просто мегагениальные по сравнению с тем что сейчас наваяли. БЕЕЕЕЕ...Зал смеялся в местах наверное трех-четрых, что ИМХО для комедии, хоть и черной, маловато...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Eugenius 2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм.. Лучшее из того что шло в кино последнее время. Настоятельно рекомендую! Заряд хорошего настроения гарантирован
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ТюШкА 2 апреля 2015, 12:51
а кто знает имя актёра который играл подростка-сына Тома???)))

если знает хто скажите-плиззз))))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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