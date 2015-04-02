Наша рецензия

В четвертой части «Очень страшного кино» старинный уже авторский коллектив (Дэвид Цукер – Джим Абрахамс – Пэт Профт) достиг той степени клинического идиотизма в медицинском его понимании, когда любые средства, изобретенные человечеством для облегчения этого тяжкого недуга, совершенно бессильны. Почти весь юмор сводится к сфере ануса, гениталий, женской груди и разнообразных выделений организма, которые со съемочной площадки, судя по всему, в конце каждого рабочего дня выгребали ведрами. …