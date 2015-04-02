В четвертой части «Очень страшного кино» старинный уже авторский коллектив (Дэвид Цукер – Джим Абрахамс – Пэт Профт) достиг той степени клинического идиотизма в медицинском его понимании, когда любые средства, изобретенные человечеством для облегчения этого тяжкого недуга, совершенно бессильны. Почти весь юмор сводится к сфере ануса, гениталий, женской груди и разнообразных выделений организма, которые со съемочной площадки, судя по всему, в конце каждого рабочего дня выгребали ведрами. …
Просто жалко потерянного времени и денег
Прикольно с Пилой, Виагрой, когда бабусю мочей обтирают...нет, есть конечно над чем поржать... но не очень много.✊
если знает хто скажите-плиззз))))
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