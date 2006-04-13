«Очень страшное кино 4»: Рецензия Киноафиши

В четвертой части «Очень страшного кино» старинный уже авторский коллектив (Дэвид Цукер – Джим Абрахамс – Пэт Профт) достиг той степени клинического идиотизма в медицинском его понимании, когда любые средства, изобретенные человечеством для облегчения этого тяжкого недуга, совершенно бессильны. Почти весь юмор сводится к сфере ануса, гениталий, женской груди и разнообразных выделений организма, которые со съемочной площадки, судя по всему, в конце каждого рабочего дня выгребали ведрами.

Авторы этого олигофренического опуса, видимо, всерьез полагают, что Чарли Шин, принимающий вместо горсти антидепрессантов горсть «Виагры» и потом бегающий по квартире с суперэрекцией, – это очень смешно. И что тот же Чарли Шин, пробивающий своим многометровым органом здоровенную дыру в асфальте, – это тоже очень смешно. А еще просто невероятно смешны обкакавшийся субъект, отдаленно напоминающий Тома Круза, сиделка, обмывающая старушку ее собственной мочой, мальчик, бреющий подмышку вышеозначенной сиделке, и множество других похожих персонажей. Ради этого, конечно, стоило микшировать спилберговскую «Войну миров» с «Пилой» и обоими «Проклятиями». Еще к в буквальном смысле слова поносному винегрету зачем-то приплели «Малышку на миллион» – фильм совсем другого жанра, стиля и коленкора, превратив пронзительную американскую трагедию в сеанс ломания шейных позвонков и массового откусывания ушей. Однако самой чудовищной пародии подвергся шьямалановский «Таинственный лес»: у авторов «Очень страшного кино-4» хватило ума только на то, чтобы заставить одного из героев свешивать чудовищной длины сопли, а одну из героинь – на протяжении едва ли не полутора минут прилюдно испражняться и громко пускать газы. Это тоже, надо полагать, запредельно смешно.

Единственный эпизод фильма, где чувство юмора у исписавшихся (все возможные ударения в последнем слове оправданны), исснимавшихся и достигших высшей точки имбецильности сатириков еще заявляет о своем существовании, – фрагмент с их любимым актером Лесли Нильсеном на любимую политическую тему: Нильсен весьма точно передает идиотический ступор Буша-младшего 11 сентября 2001 года, когда тот продолжал развлекать детишек вместо того, чтобы отдать хоть какой-нибудь осмысленный приказ. Впрочем, и здесь авторам не удалось долго продержаться: за рассказом о несчастной уточке, судьба которой интересует американского президента гораздо больше судьбы населения США, следует тотальное оголение сотрудников ООН, сопровождаемое текстом о том, что все ужасно «сморщилось и провисло».

Любопытно, что запас даже такого рода шуток у доблестных пародистов быстро иссякает – и они начинают заниматься автоплагиатом, копируя собственные «достижения» из «Очень страшного кино-3». Именно оттуда заимствованы сцена с грудастыми блондинками, которые колошматят друг друга подушками, и эпизод с Майклом Джексоном, охмуряющим маленьких детей. Только ныне блондинок не двое, а трое, детишек же вокруг Джексона наберется на неплохой детский сад.

По крайней мере, теперь понятно, почему младший брат режиссера этой невменяемой помойки – Джерри Цукер, поставивший проникновенного и изящного «Первого рыцаря» и вполне достойную комедию «Крысиные бега», – перестал сотрудничать со своими давнишними партнерами (напомню, что трио Абрахамса и братьев Цукеров организовалось еще в самом начале 70-х, когда они создали в Мэдисоне, штат Висконсин, мультимедийное шоу под названием «Кентуккский жареный театр»). И в самом деле, трудно поддерживать творческий альянс с людьми, которые полагают, что в процессе пародирования мистических фильмов «главное – это отсосать сопли».

Vlad Dracula