1 A Long Time Ago James L. Venable 0:34

2 Eighties Style James L. Venable 0:30

3 What Money? James L. Venable 1:11

4 Holden's Pad James L. Venable 2:12

5 You're Doing It All Wrong James L. Venable 1:38

6 Ladies, Ladies, Ladies James L. Venable 1:28

7 Devil Devil James L. Venable 0:29

8 Angel James L. Venable 0:52

9 A Kiss For Good Luck James L. Venable 1:11

10 Time To Shine James L. Venable 1:34

11 The Girls Shine James L. Venable 1:56

12 The Little Stoner Was Right! James L. Venable 0:44

13 What Are We Supposed To Do / Justice James L. Venable 1:11

14 Marshall Willenholly James L. Venable 1:21

15 Justy's Monkey James L. Venable 0:59

16 Roswell Style James L. Venable 0:52

17 Not On My Watch James L. Venable 0:38

18 Almost Caught James L. Venable 1:41

19 Jay and Silent Bob Flee James L. Venable 1:38

20 Put the Monkey Down! James L. Venable 1:59

21 Justice Decides / Running Around Miramax Suite James L. Venable 2:08

22 Ben and Matt James L. Venable 1:29

23 Bluntman Vs. Cocknocker James L. Venable 2:06

24 Chronic Vs. Cocknocker James L. Venable 1:14

25 Are You Guys Alright? / A Lot of Love In the Room James L. Venable 3:19

26 Theater Exit James L. Venable 1:17

27 Girl Fight James L. Venable 3:28