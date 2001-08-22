Menu
Russian
Poster of Jay and Silent Bob Strike Back
7.2 IMDb Rating: 6.8
Kinoafisha Films Jay and Silent Bob Strike Back

Jay and Silent Bob Strike Back

Jay And Silent Bob Strike Back 18+
Country USA
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 2001
World premiere 22 August 2001
Release date
4 October 2001 Russia Вест 16+
13 December 2001 Argentina
31 January 2002 Australia
19 April 2002 Austria
31 October 2001 Belgium
14 December 2001 Brazil
22 August 2001 Canada
11 April 2002 Czechia
25 January 2002 Estonia
22 September 2002 Finland
6 November 2002 France
18 April 2002 Germany
30 November 2001 Great Britain
20 December 2001 Hungary
5 October 2001 Iceland
30 November 2001 Ireland
1 November 2001 Israel
14 June 2002 Italy
8 March 2003 Japan
14 November 2001 Kazakhstan
17 January 2002 Netherlands
5 July 2002 Norway
30 October 2001 Philippines
4 January 2002 Poland
26 October 2001 Portugal
27 September 2001 Singapore
25 January 2002 South Africa
24 August 2002 South Korea
26 October 2001 Spain
3 May 2002 Sweden
2 May 2002 Switzerland
28 June 2002 Turkey
24 August 2001 USA
14 November 2001 Ukraine
MPAA R
Budget $22,000,000
Worldwide Gross $33,788,161
Production Dimension Films, View Askew Productions, Miramax
Also known as
Jay and Silent Bob Strike Back, Jay y el silencioso Bob, Jay und Silent Bob schlagen zurück, As Aventuras de Jay & Silent Bob, Džej i Tihi Bob uzvraćaju udarac, Džėjus ir Tylenis Bobas puola, Epidromi sto Hollywood, Jay & Bob contre-attaquent, Jay & Silent Bob, Jay & Silent Bob... Fermate Hollywood!, Jay a mlčenlivý Bob vrací úder, Jay and Silent Bob, Jay e Silent Bob Contra-Atacam, Jay és Néma Bob visszavág, Jay et Bob contre-attaquent, Jay i Cichy Bob kontratakują, Jay i Silent Bob uzvraćaju udarac, Jay ja Silent Bob iskevät takaisin, Jay ja Vaikne Bob annavad vastulöögi, Jay şi Silent Bob contraatacă, Jay Và Silent Bob Phản Công, Jay y Bob el Silencioso contraatacan, Je aur Sailent Bob Ka Palatavaa, Jey va kamgap Bob javob qaytarmoqda, O Império (do Besteirol) Contra-Ataca, Sessiz ve derinden, Stjärnor utan hjärnor, VA5, View Askew 5, Επιδρομή στο Χόλιγουντ, Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар, Джей и мълчаливият Боб отвръщат на удара, Джей та Мовчазний Боб завдають удар у відповідь, ジェイ＆サイレント・ボブ　帝国への逆襲, 白爛賤客
Director
Kevin Smith
Kevin Smith
Cast
Jason Mewes
Jason Mewes
Kevin Smith
Kevin Smith
Renée Humphrey
Shannen Doherty
Shannen Doherty
Ben Affleck
Ben Affleck
7.2
Rate 13 votes
6.8 IMDb
