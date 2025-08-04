Юмор до культуры отмены: 7 беззастенчивых олдскульных комедий

К выходу нового « Голого пистолета » вспоминаем комедии прошлого — те, что способны не только рассмешить, но и вызвать чувство неловкости.

Дерек Зуландер — самый успешный мужчина в модельном бизнесе. Привычный мир секс-символа рушится, когда на очередной церемонии он уступает первое место своему конкуренту Хэнселю. После поражения Дерек начинает сомневаться в том, что смысл его существования заключается только в идеальной внешности. Ему предстоит переосмыслить свою жизнь и раскрыть глобальный заговор в мире высокой моды.

«Образцовый самец» — сатира на фэшн-индустрию, созданная Беном Стиллером. В ленте полно камео — от Дэвида Боуи и Натали Портман до Дональда Трампа, но главной звездой остался сам Стиллер — блестящий в образе самовлюбленного манекенщика. Этот китчевый фарс обрел культовый статус и неожиданно вернулся в моду: сцены из фильма регулярно расходятся в TikTok.

Ллойд Крисмас и Гарри Данн — лучшие друзья, регулярно влипающие в неприятности. Жизнь приятелей меняется, когда к ним в руки случайно попадает чемодан, под завязку набитый купюрами. Ллойд и Гарри решают вернуть деньги владелице и отправляются в незабываемое путешествие по Америке.

«Тупой и еще тупее» — комедийный суперхит 90-х, созданный братьями Фаррелли. Сегодня фильм кажется безобидным, но в год выхода он задал новую планку дурновкусия, которую многие безуспешно пытались переплюнуть. Джим Керри и Джефф Дэниелс подарили миру колоритный дуэт, а сама картина, вопреки диковатому содержанию, окупилась свыше 10 раз и стала классикой.

Федералы Маркус и Кевин Коупленды проваливают каждое задание, за которое берутся. У горе-напарников есть последний шанс, чтобы реабилитироваться в глазах начальства. Им требуется всего-навсего охранять богатых сестер Тиффани и Бриттани. Но даже заурядная поездка оборачивается автокатастрофой, в результате которой девушки получают царапины. Светские львицы наотрез отказываются появляться на публике в бинтах и остаются в отеле. Чтобы выпутаться из ситуации, Маркус и Кевин решают замаскироваться под сестер, что приводит к самым неожиданным последствиям.

«Белые цыпочки» — комедия братьев Уайанс, ранее создавших «Не грози южному централу» и «Очень страшного кино». В этом фильме они превзошли самих себя: чтобы перевоплотиться в белых женщин, темнокожие актеры проводили в гримерной по семь часов. Но их фильм это не спасло. Даже в нулевые «Цыпочки» вызвали споры: сочетание похабных шуток с расовыми и гендерными стереотипами смущало часть зрителей.

Четверо друзей-старшеклассников решают заключить негласный пакт: до выпускного бала каждому из них нужно лишиться девственности. Один увлекается эффектной иностранной студенткой, другой пытается покорить застенчивую певицу из школьного хора, третий стремится раскрепостить свою серьезную девушку, а четвертый делает ставку на ум и изысканные разговоры. В их планы постоянно вмешивается одноклассник — самоуверенный ловелас, у которого с соблазнением выходит не всегда гладко.

«Американский пирог» — комедия, не нуждающаяся в представлении. Картина скроена из шуток на грани фола, но в ее основе лежат проблемы, знакомые многим подросткам: страх одиночества, неуверенность в себе и кризис доверия. Молодежная комедия про секс и отношения задала тон для десятков подражаний и запустила успешную кинофраншизу.

Эта комедия повествует о двух бездельниках из Нью-Джерси, которые внезапно узнают, что стали прототипами персонажей голливудского фильма. Недолго думая, герои отправляются в Лос-Анджелес, решив любой ценой сорвать съемки. По пути их ждет масса абсурдных ситуаций и бесконечный поток киношных отсылок — от «Звездных войн» до «Умницы Уилла Хантинга». А в эпизодах мелькают звезды первой величины.

В далеком 1994 году Кевин Смит снял «Клерков» — малобюджетную инди-комедию, полюбившуюся гикам всего мира. В ней впервые появились Джей и Молчаливый Боб, ставшие визитной карточкой постановщика. Персонажи затем фигурировали почти во всех работах Смита, а в 2001 году режиссер посвятил им сольную картину, ставшую, возможно, лучшей в его карьере.

Телеведущий из Казахстана приезжает в Америку для съемок документального фильма. Однако вскоре выясняется, что настоящая причина его визита — желание найти Памелу Андерсон и сделать ее своей женой.

Саша Барон Коэн — возмутитель спокойствия и человек-хамелеон, подаривший миру несколько ярких образов. Широкую известность ему принес «Борат», признанный одной из главных кринж-комедий нулевых. Большая часть фильма снималась скрытой камерой: участники сцен не подозревали, что стали героями сатирической постановки. Одни зрители остались в восторге от неполиткорректного роуд-муви, других комедия Коэна оскорбила. Несмотря на скандалы, «Борат» стал неотъемлемой частью поп-культуры.

После возвращения из командировки в Бейрут лейтенант полиции Лос-Анджелеса обнаруживает, что его личная жизнь рушится — возлюбленная ушла, а напарник оказался тяжело ранен. Пытаясь разобраться в произошедшем, он начинает собственное расследование, но постоянно попадает в абсурдные и комичные ситуации.

В подборке нельзя обойти стороной главную кинопародию XX века — оригинальный «Голый пистолет». Картина, высмеивающая клише из «Коломбо» и бондианы, стала хитом и окончательно закрепила за Лесли Нильсеном статус иконы жанра. В 2025 году в США вышел ребут «Голого пистолета», тепло встреченный и критиками, и зрителями. Однако и оригинал по сей день способен рассмешить до слез.