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Американец, 2022

2022 / Армения
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О фильме

Маленькому Чарли удалось избежать Геноцида армян в Османской империи, однако его семье повезло меньше. 30 лет спустя, в 1947 году, Чарли решает покинуть Соединенные Штаты и в числе репатриантов возвращается в Армению, где сталкивается с суровой реальностью советского коммунизма. Почти сразу же его арестовывают и приговаривают к тюремному заключению.

Когда он поддается ужасу своего безнадежного положения, он случайно обнаруживает, что тюремная стена за окном его камеры повреждена вследствие недавнего землетрясения, а через образовавшееся дырку в стене он может наблюдать за соседним многоквартирным домом...

Армянская пара, которая живет в одной из квартир этого дома, Тигран и Рузан, становятся единственной связью Чарли с внешним миром, он проживает с ними свою личную жизнь, делясь с ними едой, смеясь, плача, поя и танцуя с ними, он открывает для себя Армянскую культуру, с которой не был знаком.

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Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 21 июля 2022
Возраст 12+
Режиссер
Майкл А. Гурджиан
В ролях
Майкл А. Гурджиан
Лерник Арутюнян
Лерник Арутюнян
Арам Караханян
Ховик Кеучкерян
Ховик Кеучкерян
Михаил Трухин
Михаил Трухин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Американец 1 постер
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