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Постер фильма Американец
8.6
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8.6

Американец

, 2022
Amerikatsi
Армения / драма / 18+
Постер фильма Американец
8.6

О фильме

Маленькому Чарли удалось избежать Геноцида армян в Османской империи, однако его семье повезло меньше. 30 лет спустя, в 1947 году, Чарли решает покинуть Соединенные Штаты и в числе репатриантов возвращается в Армению, где сталкивается с суровой реальностью советского коммунизма. Почти сразу же его арестовывают и приговаривают к тюремному заключению.

Когда он поддается ужасу своего безнадежного положения, он случайно обнаруживает, что тюремная стена за окном его камеры повреждена вследствие недавнего землетрясения, а через образовавшееся дырку в стене он может наблюдать за соседним многоквартирным домом...

Армянская пара, которая живет в одной из квартир этого дома, Тигран и Рузан, становятся единственной связью Чарли с внешним миром, он проживает с ними свою личную жизнь, делясь с ними едой, смеясь, плача, поя и танцуя с ними, он открывает для себя Армянскую культуру, с которой не был знаком.

В ролях

Майкл А. Гурджиан
Charlie Bakhchinyan
Лерник Арутюнян
Лерник Арутюнян
Арам Караханян
Sgt. Melikov
Ховик Кеучкерян
Ховик Кеучкерян
Tigran
Михаил Трухин
Михаил Трухин
Dmitry Petrov
Нелли Уварова
Нелли Уварова
Sona Petrova
Нарине Григорян
Ruzan
Jean-Pierre Nshanian
Prison Warden Sargsyan
Aram Novosardyan
Babloyan
Karine Janjukazyan
Vladlena
Davit Hakobyan
Old Stoic Prisoner
Режиссер Майкл А. Гурджиан
Сценарист Майкл А. Гурджиан
Композитор Андраник Берберян
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Армения
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 31 июля 2025
Премьера в мире 21 июля 2022
Дата выхода
8 сентября 2023 Азербайджан
21 июля 2022 Армения
8 сентября 2023 Болгария
16 января 2025 Италия
8 сентября 2023 Молдавия
22 августа 2024 Нидерланды 12
8 сентября 2023 Таджикистан
8 сентября 2023 Узбекистан
Сборы в мире $427 324
Производство People of Ar, Palodeon Pictures, H&H Films
Другие названия
Amerikatsi, Американец, Amerykanin, De Volta à Armênia, De vuelta a Armenia, アメリカッチ コウノトリと幸せな食卓, 窗外的藍天, The American

Рейтинг фильма

8.6
Оцените 15 голосов
7.3 IMDb
Обновлено 16 августа 2022

Отзывы о фильме

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