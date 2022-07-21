Американец, 2022

Маленькому Чарли удалось избежать Геноцида армян в Османской империи, однако его семье повезло меньше. 30 лет спустя, в 1947 году, Чарли решает покинуть Соединенные Штаты и в числе репатриантов возвращается в Армению, где сталкивается с суровой реальностью советского коммунизма. Почти сразу же его арестовывают и приговаривают к тюремному заключению.



Когда он поддается ужасу своего безнадежного положения, он случайно обнаруживает, что тюремная стена за окном его камеры повреждена вследствие недавнего землетрясения, а через образовавшееся дырку в стене он может наблюдать за соседним многоквартирным домом...



Армянская пара, которая живет в одной из квартир этого дома, Тигран и Рузан, становятся единственной связью Чарли с внешним миром, он проживает с ними свою личную жизнь, делясь с ними едой, смеясь, плача, поя и танцуя с ними, он открывает для себя Армянскую культуру, с которой не был знаком.