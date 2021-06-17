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Нелли Уварова
Нелли Уварова
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Нелли Уварова
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Дата рождения
14 марта 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Рыбы
Биография Нелли Уварова
Родилась 14 марта 1980 года. Мажейкяй, Литва.
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Фильмография Нелли Уварова
Твою мать!
комедия, короткометражный
2018, Россия
6.0
Мамочки
комедия
2010, Россия
6.0
Близкий враг
драма, криминал
2009, Россия
6.0
М+Ж
комедия, мелодрама
2009, Россия
7.0
Таинственный остров
триллер
2008, Украина
6.0
Закрытые пространства
драма, комедия
2008, Россия
6.0
Я остаюсь
драма
2007, Россия
7.0
Артур и Минипуты
анимация, сказка, семейный
2006, США / Франция
7.0
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