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Артем Семакин
Артем Семакин
О персоне
Фильмография
Артем Семакин
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Дата рождения
12 июля 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Биография Артема Семакина
Родился 12 июля 1980 года. Челябинск, СССР (Россия).
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Фильмография Артема Семакина
Хармс
драма, биография
2017, Россия / Литва / Македония
7.0
Райские кущи
драма
2015, Россия
4.0
Пока ночь не разлучит
комедия
2012, Россия
6.0
Влюбленные
мелодрама, драма, комедия
2011, Украина
0.0
Закрытые пространства
драма, комедия
2008, Россия
6.0
Волкодав
фантастика, приключения, сказка
2006, Россия
6.0
Мертвые дочери
ужасы, мистика, триллер
2006, Россия
5.0
Волкодав из рода Серых Псов
боевик, фэнтези, приключения
2006, Россия
5.0
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