Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Tsar
7.1
Tsar - Trailer
Kinoafisha Films Tsar
7.1

Tsar

, 2009
Tsar
Russia / Biography, History, Drama / 18+
Trailers
Poster of Tsar
7.1
Tsar - Trailer
Tsar  Trailer

Cast

Pyotr Mamonov
Pyotr Mamonov
Ivan The Terrible
Oleg Yankovskiy
Oleg Yankovskiy
Metropolitanate Philipp
Yuriy Kuznetsov
Yuriy Kuznetsov
Malyuta Skuratov
Ivan Okhlobystin
Ivan Okhlobystin
Vassian
Aleksandr Domogarov
Aleksandr Domogarov
Aleksei Basmanov
Ramilya Iskander
Mariya Temryukovna
Anastasiya Dontsova
Masha
Aleksandr Ilin
Aleksandr Ilin
Fedka Basmanov
Ville Haapasalo
Ville Haapasalo
Heinrich Staden
Aleksey Frandetti
Aleksey Frandetti
Kai-Bulat
Director Pavel Lungin
Writer Aleksei Ivanov, Pavel Lungin
Composer Yury Krasavin
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 2 hours 3 minutes
Production year 2009
World premiere 17 May 2009
Release date
4 November 2009 Russia Наше кино 16+
4 November 2009 Belarus
21 January 2011 Czechia
13 January 2010 France
4 November 2009 Kazakhstan
11 November 2009 USA
4 November 2009 Ukraine
MPAA PG-13
Worldwide Gross $5,474,562
Production Pavel Lungin Studio, Profit Cinema International
Also known as
Tsar, Car, Cár, Caras, Cars, Czar, Ivan Groznyy i mitropilit Filipp, Tarul, Tsaar, Цap, Царь, Ivan Hrozný, Tzar

Film rating

7.1
Rate 99 votes
6.8 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1766 In the Biography genre  74 In the History genre  68 In the Drama genre  788 In films of Russia  157 In films of 2009  58

Film Trailers

All trailers
Tsar - Trailer
Tsar Trailer
Tsar - International trailer
Tsar International trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Tsar

Taras Bulba
Taras Bulba Action, History
2008, Russia
6.0
Tsinga
Tsinga Mystery, Thriller, Drama
2025, Russia
5.0
The Conductor
The Conductor Drama
2012, Russia
6.0
The Island
The Island Drama
2006, Russia
7.0
Pop
Pop Drama
2010, Russia
7.0
What Men Talk About
What Men Talk About Comedy
2010, Russia
7.0
Bury Me Behind the Baseboard
Bury Me Behind the Baseboard Drama
2009, Russia
7.0
Election Day
Election Day Comedy
2007, Russia
7.0
Dead Man's Bluff
Dead Man's Bluff Comedy
2005, Russia
7.0
9th Company
9th Company Drama, War
2005, Russia / Finland / Ukraine
7.0
The State Counsellor
The State Counsellor History, Crime, Adventure
2005, Russia
7.0
Peculiarities of the National Hunt
Peculiarities of the National Hunt Comedy
1995, Russia
8.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Hungry
Hungry
2026, Great Britain, Thriller
Trassa «More — more»
Trassa «More — more»
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more