Film details
Country
Russia
Runtime
2 hours 3 minutes
Production year
2009
World premiere
17 May 2009
Release date
|4 November 2009
|Russia
| Наше кино
|16+
|4 November 2009
|Belarus
|
|
|21 January 2011
|Czechia
|
|
|13 January 2010
|France
|
|
|4 November 2009
|Kazakhstan
|
|
|11 November 2009
|USA
|
|
|4 November 2009
|Ukraine
|
|
MPAA
PG-13
Worldwide Gross
$5,474,562
Production
Pavel Lungin Studio, Profit Cinema International
Also known as
Tsar, Car, Cár, Caras, Cars, Czar, Ivan Groznyy i mitropilit Filipp, Tarul, Tsaar, Цap, Царь, Ivan Hrozný, Tzar