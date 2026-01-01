Микаэл Таривердиев, автор музыки к фильму, выпустил одноименный диск
Сергей мечтает найти единственную и самую красивую. Приходит время и молодой изобретатель начинает понимать, что та, которую он ищет, существует сама по себе и независимо от его желаний. И тогда скромная, далеко не красавица, но обаятельная Леночка становится объектом его внимания и любви...
СтранаСССР
Продолжительность1 час 8 минут
Год выпуска1982
Премьера в мире29 октября 1982
ПроизводствоМосфильм
Другие названия
Predchuvstviye lyubvi, Предчувствие любви, A szép ismeretlen, Es könnte Liebe sein, Przeczucie miłości, Rakkauden aavistus