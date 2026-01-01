Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Предчувствие любви
Предчувствие любви

Предчувствие любви

Сказка для взрослых 18+
О фильме

Микаэл Таривердиев, автор музыки к фильму, выпустил одноименный диск
Сергей мечтает найти единственную и самую красивую. Приходит время и молодой изобретатель начинает понимать, что та, которую он ищет, существует сама по себе и независимо от его желаний. И тогда скромная, далеко не красавица, но обаятельная Леночка становится объектом его внимания и любви...
Страна СССР
Продолжительность 1 час 8 минут
Год выпуска 1982
Премьера в мире 29 октября 1982
Дата выхода
29 октября 1982 СССР
Производство Мосфильм
Другие названия
Predchuvstviye lyubvi, Предчувствие любви, A szép ismeretlen, Es könnte Liebe sein, Przeczucie miłości, Rakkauden aavistus
Режиссер
Тофик Шахвердиев
В ролях
Александр Абдулов
Александр Абдулов
Ирина Алферова
Ирина Алферова
Владимир Басов
Владимир Басов
Михаил Глузский
Михаил Глузский
Михаил Светин
Михаил Светин
6.8

6.8
10 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Предчувствие любви
