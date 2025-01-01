История очень славной девушки, за которой ухаживают сразу двое молодых людей. Кому из них отдать предпочтение? Когда у девушки умирает сестра, она усыновляет её малыша, никому ничего не объясняя. Этот поступок приводит впоследствии к целой серии недоразумений с влюбленными в нее друзьями, но зато становится ясно, кто из поклонников может рассчитывать на взаимность...
СтранаСССР
Продолжительность1 час 20 минут
Год выпуска1940
Премьера в мире9 июля 1940
Дата выхода
9 июля 1940
Россия
ПроизводствоBelarusfilm
Другие названия
Moya lyubov, Meine Liebe, My Love, Rakkauteni, Szerelmem!, Ungdomens melodi, Моё каханне, Моя любовь