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Киноафиша Фильмы Моя любовь

Моя любовь

Moya lyubov 18+
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О фильме

История очень славной девушки, за которой ухаживают сразу двое молодых людей. Кому из них отдать предпочтение? Когда у девушки умирает сестра, она усыновляет её малыша, никому ничего не объясняя. Этот поступок приводит впоследствии к целой серии недоразумений с влюбленными в нее друзьями, но зато становится ясно, кто из поклонников может рассчитывать на взаимность...
Страна СССР
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1940
Премьера в мире 9 июля 1940
Дата выхода
9 июля 1940 Россия
Производство Belarusfilm
Другие названия
Moya lyubov, Meine Liebe, My Love, Rakkauteni, Szerelmem!, Ungdomens melodi, Моё каханне, Моя любовь
Режиссер
Владимир Корш-Саблин
В ролях
Лидия Смирнова
Иван Переверзев
Иван Переверзев
Феликс Черноусько
Владимир Шишкин
Николай Соколов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.4
Оцените 14 голосов
6.2 IMDb
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