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Михаил Светин
Mikhail Svetin
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Михаил Светин
Михаил Светин
Mikhail Svetin
Дата рождения
11 декабря 1929
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
30 августа 2015
Карьера
Актер
Место рождения
Киев, Союз Советских Социалистических Республик
Место смерти
Гатчина, Российская Федерация
Место захоронения
Серафимовское кладбище, Россия
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтический герой
Биография Михаила Светина
Родился 11 декабря 1929 года. Киев, СССР (Украина).
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Фильмография Михаила Светина
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4.4
Авантюра
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комедия
1995, Россия
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