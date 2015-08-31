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Михаил Светин
Михаил Светин
Mikhail Svetin
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Михаил Светин
Mikhail Svetin
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Дата рождения
11 декабря 1929
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
30 августа 2015
Карьера
Актер
Место рождения
Киев, СССР (Украина)
Биография Михаила Светина
Родился 11 декабря 1929 года. Киев, СССР (Украина).
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Фильмография Михаила Светина
Чародеи
фантастика, комедия
2017, Россия
5.0
Вуазен
драма
2011, Россия
0.0
Зеркало Фараона
боевик, приключения
2006, Россия
6.0
Любить по-русски 3: Губернатор
драма, мелодрама
1999, Россия
2.0
Авантюра
комедия
1995, Россия
4.0
Время печали ещё не пришло
драма
1995, Россия
6.0
Про бизнесмена Фому
комедия, драма
1993, Россия
6.0
Ребенок к ноябрю
мелодрама, мюзикл
1992, Украина
6.0
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