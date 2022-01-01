«Челюсти» – серия фильмов в жанре триллер, состоящая из четырех частей. Франшиза создана по мотивам одноименной книги Питера Бенчли и рассказывает о белой акуле, кровожадно истребляющей людей.

В каком порядке смотреть все части фильма «Челюсти»

«Челюсти», 1975.

На Эмити, небольшом острове с курортным городком происходит трагедия. Кристина, молодая девушка, во время ночного купания становится жертвой огромного подводного чудовища – белой акулы. Останки несчастной женщины находит шериф Броуди и его помощник. Полицейский предлагает закрыть пляжную зону, сообщить береговой охране о происшествии и вызвать специальную службу, чтобы опасного хищника поймали. Но мэр острова, которого поддерживают финансово владельцы отелей, гостиниц и прочего туристического бизнеса, категорически против. Городу нужен доход, а без туристов прибыль сократится в десятки раз. Впереди – большой праздник, День независимости США, и 50-ая парусная регата. На Эмити соберется множество гостей, чтобы как следует отдохнуть и насладиться морским отдыхом. Но количество жертв акулы-убийцы растет, и мэру придется принимать сложное решение… Через некоторое время рыбаки вылавливают трехметровую тигровую акулу. Жители городка с облегчением выдыхают, уверенные, что кровожадный людоед больше не грозит отдыхающим. Островок возвращается к привычной жизни. Но исследователи не находят в желудке пойманного хищника ничего похожего на человеческие останки. Значит, убийца все еще на свободе…

«Челюсти 2», 1978.

Шерифу Мартину Броуди сообщают, что два аквалангиста пропали во время погружения на океаническое дно. После во время катания на водных лыжах погибает девушка, следом – водитель катера. Мартин уверен, что люди становятся жертвами кровожадной акулы, но после того, как он поднял ложную тревогу, местные жители считают его невменяемым. Броуди увольняют, но он продолжает необычное расследование. Теперь под угрозой жизни его детей – мальчишек Майкла и Шона, которые увлечены морскими гонками. Получился ли у бывшего шерифа предотвратить трагедию и спасти мальчиков? Придет ли кто-нибудь ему на помощь?

«Челюсти 3», 1983

Во Флориде на побережье располагается крупный парк водных развлечений, в котором происходят таинственные исчезновения людей. Очередным пропавшим оказывается механик, который работал на соединении акватории парка с водами открытого океана. Руководство вынуждено обратиться за помощью к биологам. Кей и Майкл опускаются на дно и находят труп исчезнувшего механика, по которому делают вывод о нападении белой акулы. В голову Филиппа приходит маркетинговая идея: заснять для телепередачи охоту на акулу-людоеда. Выход такого материала в эфир может привлечь людей в парк, обеспечив ему необходимый доход. Во время первой операции охотники вылавливают акуленка, но радость длится недолго. Разъяренная похищением детеныша, гигантская самка белой акулы врывается в водное пространство парка, чтобы устроить кровавую бойню. Остановить убийцу более десяти метров в длину – практически обреченная на провал затея…

«Челюсти 4: Месть», 1987.

После событий первого фильма прошло больше десяти лет. На Шона, младшего сына Мартина Броуди, в рождественскую ночь нападает белая акула. Эллен Броуди сообщает старшему ребенку печальную новость и просит его не подходить к воде. Но после похорон Майкл отправляется в океаническую экспедицию. У него есть цель – поймать ненавистного хищника и уничтожить его. Тем временем в серьезной опасности оказывается дочь Майкла, Тия, решившая покататься на банане в прибрежной зоне…