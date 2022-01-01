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Челюсти
Челюсти, 1975: актеры и роли
Jaws
Челюсти
1975 / США
Трейлер
8.4
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
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Челюсти, 1975: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Спилберг
Steven Spielberg
В ролях
Рой Шейдер
Роберт Шоу
Robert Shaw
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
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