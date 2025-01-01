Меню
Награды и номинации фильма Челюсти 1975

Оскар 1976 Оскар 1976
Лучший монтаж
Победитель
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Золотой глобус 1976 Золотой глобус 1976
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
 Лучший сценарий
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1976 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1976
Anthony Asquith Award for Film Music
Победитель
Anthony Asquith Award for Film Music
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Best Sound Track
Номинант
 Best Direction
Номинант
 Best Sound Track
Номинант
 Best Screenplay
Номинант
 Best Film Editing
Номинант
