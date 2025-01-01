Меню
Челюсти
Награды и номинации фильма Челюсти
Награды и номинации фильма Челюсти 1975
Оскар 1976
Лучший монтаж
Победитель
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Золотой глобус 1976
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1976
Anthony Asquith Award for Film Music
Победитель
Anthony Asquith Award for Film Music
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Best Sound Track
Номинант
Best Direction
Номинант
Best Sound Track
Номинант
Best Screenplay
Номинант
Best Film Editing
Номинант
