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Холодная гора Холодная гора
Киноафиша Фильмы Холодная гора Холодная гора, 2003: актеры и роли
Cold Mountain Холодная гора 2003 / США
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Холодная гора, 2003: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Энтони Мингелла Энтони Мингелла Anthony Minghella
В ролях
Джуд Лоу Джуд Лоу Jude Law Николь Кидман Николь Кидман Nicole Kidman Рене Зеллвегер Рене Зеллвегер Renée Zellweger Дональд Сазерленд Дональд Сазерленд Donald Sutherland Рэй Уинстон Рэй Уинстон Ray Winstone Брендан Глисон Брендан Глисон Brendan Gleeson Филип Сеймур Хоффман Филип Сеймур Хоффман Philip Seymour Hoffman Натали Портман Натали Портман Natalie Portman Киллиан Мерфи Киллиан Мерфи Cillian Murphy Джеймс Гаммон Джеймс Гаммон James Gammon Джованни Рибизи Джованни Рибизи Giovanni Ribisi Айлин Эткинс Айлин Эткинс Eileen Atkins Джена Мэлоун Джена Мэлоун Jena Malone Итан Сапли Итан Сапли Ethan Suplee Лукас Блэк Лукас Блэк Lucas Black Джек Уайт Jack White Мелора Уолтерс Мелора Уолтерс Melora Walters Тэрин Мэннинг Тэрин Мэннинг Taryn Manning Бен Эллисон Ben Ellison Кэти Бейкер Кэти Бейкер Kathy Baker
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