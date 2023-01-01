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Холодная гора
Холодная гора, 2003: актеры и роли
Cold Mountain
Холодная гора
2003 / США
7.3
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Холодная гора, 2003: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Энтони Мингелла
Anthony Minghella
В ролях
Джуд Лоу
Jude Law
Николь Кидман
Nicole Kidman
Рене Зеллвегер
Renée Zellweger
Дональд Сазерленд
Donald Sutherland
Рэй Уинстон
Ray Winstone
Брендан Глисон
Brendan Gleeson
Филип Сеймур Хоффман
Philip Seymour Hoffman
Натали Портман
Natalie Portman
Киллиан Мерфи
Cillian Murphy
Джеймс Гаммон
James Gammon
Джованни Рибизи
Giovanni Ribisi
Айлин Эткинс
Eileen Atkins
Джена Мэлоун
Jena Malone
Итан Сапли
Ethan Suplee
Лукас Блэк
Lucas Black
Джек Уайт
Jack White
Мелора Уолтерс
Melora Walters
Тэрин Мэннинг
Taryn Manning
Бен Эллисон
Ben Ellison
Кэти Бейкер
Kathy Baker
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