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Крис Стэк
Chris Stack
Киноафиша
Персоны
Крис Стэк
Крис Стэк
Chris Stack
Карьера
Актер, Продюсер
Популярные фильмы
7.4
Вечер
(2007)
7.2
Midday Black Midnight Blue
(2022)
6.6
Любимец женщин
(2002)
Фильмография Крис Стэк
Жанр
Все
Драма
Комедия
Ужасы
Год
Все
2022
2007
2002
Все
4
Фильмы
3
Сериалы
1
Продюсер
1
Актер
4
Интервью с вампиром
ужасы, драма
2022, США
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7.3
Midday Black Midnight Blue
Midday Black Midnight Blue
драма
2022, США
7.4
Вечер
Evening
драма
2007, США
6.6
Любимец женщин
Roger Dodger
комедия, драма
2002, США
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