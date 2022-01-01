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Миранда Косгров
Миранда Косгров
Miranda Cosgrove
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Миранда Косгров
Miranda Cosgrove
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Дата рождения
14 мая 1993
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рост
168 см
Биография Миранды Косгров
Родилась 14 мая 1993 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Миранды Косгров
Посторонний
драма, ужасы, мистика
2015, Канада
4.0
Гадкий я 2
анимация, семейный
2013, США
7.0
Гадкий я
семейный, анимация
2010, США
8.0
Школа рока
мюзикл, комедия
2003, США / Германия
7.0
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