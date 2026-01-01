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Миранда Косгров
Miranda Cosgrove
Киноафиша
Персоны
Миранда Косгров
Миранда Косгров
Miranda Cosgrove
Дата рождения
14 мая 1993
Возраст
33 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рост
168 см
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Актер озвучки
,
Драматический актёр
Биография Миранды Косгров
Родилась 14 мая 1993 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Популярные фильмы
7.9
Гадкий я
(2010)
Билеты
7.9
Голдберги
(2013)
7.6
Гадкий я 2
(2013)
Фильмография Миранды Косгров
6.2
Не тот Париж
The Wrong Paris
комедия, драма, мелодрама
2025, США
Смотреть трейлер
7.4
Гадкий я 4
Despicable Me 4
приключения, анимация, комедия
2024, США
Смотреть трейлер
Билеты
6.6
Аптека Джун
Drugstore June
комедия, криминал, детектив
2024, США
4.9
Мать невесты
Mother of the Bride
комедия, драма, мелодрама
2024, США
Смотреть трейлер
6.6
Возвращение АйКарли
комедия
2021, США
7.2
Гадкий я 3
Despicable Me 3
приключения, комедия, анимация
2017, США
Смотреть трейлер
Рецензия
4.6
Посторонний
The Intruders
драма, ужасы, мистика
2015, Канада
6.8
21 год: Ричард Линклейтер
21 Years: Richard Linklater
биография, документальный
2014, США
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