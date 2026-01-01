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Мэри Бет Пейл
Mary Beth Peil
Киноафиша
Персоны
Мэри Бет Пейл
Мэри Бет Пейл
Mary Beth Peil
Дата рождения
25 июня 1940
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Давенпорт, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.4
Холстон
(2021)
7.3
Соседи
(2019)
7.1
Зеркала
(2008)
Фильмография Мэри Бет Пейл
5.8
Обитель
The Home
ужасы, триллер
2025, США
Смотреть трейлер
7.4
Холстон
драма, биография, мини-сериал
2021, США
6.2
Кэти Кин
драма, комедия, мюзикл
2020, США
7.3
Соседи
драма
2019, США
4.4
Лучший день моей жизни
Here and Now
драма, музыка, мелодрама
2018, США
5.3
Душевные болезни
Maladies
драма
2012, США
Смотреть трейлер
5.4
Изменник
Homewrecker
мелодрама, комедия, криминал
2010, США
Смотреть трейлер
7.1
Зеркала
Mirrors
ужасы
2008, США
Смотреть трейлер
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