«К черту любовь!»: Рецензия Киноафиши

В одежде наших наиболее стильных современников мы можем наблюдать возвращение мотивов 60-х годов, но это лишь аллюзия… А вот современное кино просто возвращает нас в эти времена. Возьмем, например, "Поймай меня, если сможешь", где Ди Каприо щеголял в коротких штанишках, а девушки были одеты в немыслимые шляпки и накрахмаленные юбки…

«К черту любовь!» не пародия, а именно американская секс-комедия 60-х: практически полностью студийные съемки, преувеличенные эмоции героев, яркие цвета (только, в отличие от кинопленок 60-х, современные гораздо лучше передают их яркость), шутки про секс (при отсутствии в фильме эротических сцен)…

Рене Зельвегер, известная по фильму Чикаго, и красавчик Эван Мак Грегор, которой когда-то засветился в Мулен Руж, сыграли в этом фильме парочку, их, при все их противоположности, притягивает друг к другу как магниты разных полюсов. Она, Барбара Новак, - экстцентричная и модная писательница, которая написала мировой бестселлер-провозглашение феминизма "К черту любовь", согласно которому, каждая женщина на пути к утверждению равноправия должна пройти три ступени:

1. Воздержание от секса (замена его шоколадом);

2. Секс без любви (как у мужчин), или "К черту любовь!";

3. И, наконец - равноправие полов в деловой сфере.(Не мудрено, что такие призывы на мечущиеся в поисках личного счастья женские души*(см. лирическое отсутпление) подействовали однозначно - женщины, бросив плиту и отвергая ухаживания мужей, бегут искать работу - ведь они тоже личности).

Он, Кэтчер Блок: журналист журнала "Знаю"/Know для мужчин, «любимчик женщин, мужчин и широкой публики», Ловелас и Повеса (с больших букв :)), решил уличить нашу героиню в том, что несмотря на все ее высказывания в книге она такая же простая женщина и хочет любить и быть любимой, а уж тем более выйти замуж за любимого человека. Но получится ли это у него?... Смотрите сами.

Фильм очень красивый - чего стоят одни костюмы героев (главная героиня меняет их каждые 2 минуты)!!! А дом Барбары - настояший домик Барби (ой, тавтология получается - она же и есть Барби!?) в розово-голубых тонах, только вид из окна не кукольный…

Есть мнение, что этот фильм напоминает чем-то известный сериал "Секс в большом городе"… Да, только, называется не так, да и время другое, и вообще не сериал…

* (лирическое отступление): Если Вы женщина, Вам наверняка приходили в голову мысли типа: «Если бы не мой муж (молодой человек), я бы:училась гораздо лучше, подольше засиживалась на работе и была бы уже большим начальником,прочитала море книг, гораздо больше времени уделяла своей внешности и была бы писаной красавицей, уже защитила докторскую диссертацию…» и т.д.Но при этом, вы всерьез согласились бы бросить любимого человека ради всего этого? Так жизнь женщин и проходит в поисках «золотой середины»…