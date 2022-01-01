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Три икса
Три икса, 2002: актеры и роли
xXx
Три икса
2002 / США
7.7
Оцените
23
голоса
Рейтинг IMDb: 5.8
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Три икса, 2002: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роб Коэн
Rob Cohen
В ролях
Вин Дизель
Vin Diesel
Сэмюэл Л. Джексон
Samuel L. Jackson
Азия Ардженто
Asia Argento
Мартон Чокаш
Marton Csokas
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